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В Мінсоцполітики зробили оголошення для всіх, хто отримує гроші від держави

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Середа 14 червня 2023 07:30
В Мінсоцполітики зробили оголошення для всіх, хто отримує гроші від держави Що зміниться в наданні соціальної допомоги (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Соціальні виплати від держави будуть в Україні формувати і виплачувати за новим принципом. Над цим питанням наразі працюють в Міністерстві соціальної політики.

Анонсувала зміни міністерка соцполітики Оксана Жолнович під час телемарафону.

Соціальну допомогу виплачуватимуть по-новому

Кілька видів соціальних виплат об'єднають, а також перевірять їх на цільовість. Це планують зробити в рамках розроблення Соціального кодексу України.

За словами посадовиці, наразі в Україні існує понад 34 програми з різними соціальними виплатами, які дробляться на підвиди й підвиплати. Часто вони настільки мізерні, що не вирішують жодних проблем.

"Тому від такого механізму потрібно відходити й уніфікувати всі виплати, пов'язані з бідністю, об'єднавши, наприклад, шість допомог в одну універсальну допомогу, яку надаватимуть відповідно до певних критеріїв.

Окрім цього, паралельно отримувачам такої допомоги надаватимуть певні послуги для подолання кризи бідності", - додала чиновниця.

Уже до кінця цього року буде оптимізована і спрощена частина соціальних допомог, які 2024-го року сплачуватимуться по-новому.

Що таке Соціальний кодекс України

Цей проект був анонсований Урядом на початку року. Його мета - адресна допомога людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

"На 2023 рік плануємо й далі адаптувати соціальну підтримку до воєнних і поствоєнних умов. Маємо амбіції розробити та сприяти ухваленню Соціального кодексу України. Він включатиме в себе всі соціальні компоненти з урахуванням філософії адресності та подолання складних життєвих обставин людини", - сказав під час засідання Уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше ми писали, що пільги на отримання комунальних послуг в Україні можуть забрати.

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Міністерство соціальної політики виплати пенсії в Україні