Украинским пенсионерам напомнили о законных ежемесячных надбавках: как их получить

Кто может получать надбавку

Оказывается, часть украинских пенсионеров имеет право получать надбавку к пенсии в размере более 250 гривен.

Речь идет о законной доплате за донорство тем пенсионерам, которые в течение жизни систематически сдавали кровь и получили звание "Почетного донора".

Какой размер надбавки

Он составляет 10% среднего прожиточного минимума по стране. На 2023 год такой минимум составляет 2589 гривен.

Следовательно, ежемесячная надбавка к пенсии за донорство должна составлять 258,90 гривен.

Какие условия получения доплаты

Получить эту надбавку могут только граждане, которым присвоено звание Почетного донора Украины. Для того чтобы претендовать на него, нужно регулярно сдавать кровь и документально подтверждать каждый случай.

В частности, нужно сдать:

40 разовых максимально допустимых доз крови

или 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови

Важно: донорство должно быть бесплатным.

Чтобы дополнительные выплаты назначили, необходимо подать в территориальное управление Пенсионного фонда Украины:

заявление

документы о награждении нагрудным знаком "Почетный донор Украины"

В некоторых случаях доплата может "затеряться"

Если основной размер пенсии даже с надбавкой за донорство составляет менее двух тысяч гривен, то к пенсии устанавливается доплата, чтобы ее общий размер был не ниже 2760 гривен (с 1 марта 2023 года).

Такая доплата устанавливается лицам младше 70 лет со стажем от 30 лет у женщин и от 35 лет у мужчин.

Если вы в этой категории, то фактически доплата за донорство "теряется" в этой сумме.

То есть эта доплата не устанавливается свыше указанных 2760 гривен, а уже входит в эту сумму.