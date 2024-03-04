Українським медикам пропонують безкоштовне навчання в Японії: як записатись на стажування

Українських лікарів запрошують на безкоштовне стажування в Японії. Медики, що долучаться до програми, зможуть покращити свої теоретичні знання, "прокачати" практичні навички й взяти участь у спеціалізованих конференціях.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на МОЗ розповідає, що відомо про цю ініціативу, а також хто і як може долучитися до навчання.

Основне про ініціативу

Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я, навчання українських лікарів буде реалізоване в межах надання екстреної гуманітарної допомоги Україні японським урядом.

Воно координуватиметься японською приватною компанією Allm.inc - надавачем телемедичних послуг, який спеціалізується на розробці інноваційних технологічних рішень для систем охорони здоров'я.

Програма передбачає:

теоретичні лекції від провідних спеціалістів

практичну роботу в лабораторіях та медичних закладах

участь у науково-клінічних конференціях

Де й коли проходитиме навчання

Стажування українських медиків в Японії триватиме впродовж двох місяців у форматі "observership".

Кількість лікарів у кожній групі - 10.

"Старт навчань групи визначатиметься окремо та може відбутися до кінця 2024 року... Навчання першої групи відбудеться впродовж травня-червня 2024 року", - уточнили в МОЗ.

Зазначається також, що українські медики матимуть можливість пройти навчання у провідних лікарнях Токіо:

National center for global health and medicine

National cancer center

Nippon medical school

Cancer institute hospital of JFCR

Стажування в Японії - чудова нагода для кожного (ілюстрація: facebook.com/moz.ukr)

Хто може долучитися до стажування

Долучитися до стажування в Японії можуть такі українські спеціалісти:

патогістологи та судово-медичні експерти

анестезіологи-реаніматологи

реконструктивні хірурги

торакальні хірурги

лікарі інших спеціальностей, які займаються менеджментом болю

Варто зазначити, що процес відбору кандидатів буде проводитися вітчизняними та закордонними спеціалістами без участі МОЗ або інших державних органів України чи інших країн.

Усі витрати покриваються організаторами програми.

Як подати заявку на участь у програмі

Для того, щоб подати заявку на участь у програмі, необхідно заповнити спеціальну форму англійською мовою.

На запитання анкети (для проходження стажування у травні-червні) потрібно відповісти до 10 березня 2024 року.

Крім того, до неї потрібно завантажити мотиваційний лист та резюме (також англійською мовою).

"Інформація щодо термінів подачі заявок на наступні стажування буде постійно оновлюватися", - уточнюється в анкеті.

Зазначається також, що відбір кандидатів відбуватиметься поетапно: