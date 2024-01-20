Дефіцит робочих та лікарів. Попит на які вакансії в Україні виріс під час війни

Головним викликом для роботодавців за час війни в Україні став дефіцит кадрів. Хоча ринок праці поступово відновився, у багатьох галузях досі спостерігається нестача фахівців. Найбільший попит – на робітничі професії, медиків, працівників сфери обслуговування та торгівлі.

РБК-Україна розповідає, кого шукають роботодавці під час війни та в чому причина кадрового голоду.

В яких сферах не вистачає працівників

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну спричинило критичну ситуацію на ринку праці. В перші місяці війни кількість пропозицій роботи скоротилася в 10 разів, при цьому конкуренція на одну вакансію зросла в 7 разів.

Однак з часом відбулися кардинальні зміни. За даними дослідження Work.ua, станом на грудень 2023 спостерігалася найнижча конкуренція серед шукачів за останні три роки.

При цьому роботодавцям найважче знаходити працівників на вакансії у категоріях "Медицина, фармацевтика" та "Робочі спеціальності, виробництво".

Вакансії лікаря УЗД (скріншот Work.ua)

До рейтингу вакансій із найменшою кількістю відгуків від шукачів регулярно потрапляють посади лікарів (ендоскопіста, гастроентеролога, ендокринолога, лікаря УЗД, педіатра, сімейного лікаря, зубного техніка) та робітничі спеціальності (гірник, бляхар, порізчик, пилорамник, тонувальник, покрівельник).

Зарплати за вакансією пилорамника (скріншот Work.ua)

Зі свого боку в Державній службі зайнятості зазначають, що структура вакансій у професійному розрізі суттєво не змінилася. Професії, які мали попит до повномасштабного вторгнення, є актуальними й нині.

Більшість вакансій налічується:

на підприємствах переробної промисловості (18% від загальної кількості вакансій);

у торгівлі (16%);

в освіті (13%);

у сільському господарстві (9%);

в охороні здоров'я (8%);

на транспорті та поштовій діяльності (7%);

у державному управлінні (7%).

Кого шукають роботодавці

На порталі пошуку роботи Work.ua лідером за кількістю вакансій залишається категорія "Робочі спеціальності, виробництво" (17 408 вакансій у грудні 2023). Також серед лідерів пропозиції роботи у "Сфері обслуговування" (16 821), "Продаж, закупівля" (13 145), "Роздрібна торгівля" (12 174), "Логістика, склад, ЗЕД"(10 080).

Багато вакансій є у сфері промисловості (скріншот Work.ua)

Роботодавцям найважче отримувати відгуки від фахівців робітничих професій: гірника, різьбяра, машиніста тепловоза, інструментальника, фахівця з каменеобробки, свердлувальника, спеціаліста холодильного обладнання.

В Держслужбу зайнятості роботодавці подають найбільше запитів на такі професії:

продавець, касир;

водій, тракторист;

прибиральник;

бухгалтер;

швачка;

вчитель;

охоронник;

медична сестра;

кухар;

слюсар-ремонтник, токар, слюсар-сантехнік;

електромонтер, електрогазозварник.

Вакансія швачки затребувана під час війни (скріншот Work.ua)

Чому виник дефіцит кадрів

Головними причинами кадрового голоду в Україні стала міграція населення як всередині країни, так і за кордон, а також мобілізація до лав Сил оборони.

Дефіцит кадрів спостерігається не тільки у прифронтових, але й у західних областях. У першому випадку роботодавцям складно знайти працівників, тому що великий відсоток населення виїхав у пошуках безпеки.

При цьому західні регіони стикаються зі значною конкуренцією серед роботодавців. У Work.ua наводять приклад Закарпаття, де ринок праці відновився на 167% – роботодавців стало значно більше, ніж до повномасштабного вторгнення, але кандидатів на всіх просто не вистачає.

Мобілізація спричинила нестачу робітників професій, які заведено вважати "чоловічими". До прикладу, з дефіцитом стикнувся агропромисловий сектор, гірничодобувна та інші види важкої промисловості, транспортна галузь, будівництво.

Аналітики Work.ua зазначають, що для подолання кадрової кризи роботодавці готові наймати людей з меншим досвідом та інвестувати ресурси у навчання співробітників. Також пропонують вищі зарплати, щоб залучити найкращі кадри. Компанії створюють програми адаптацій та працевлаштування ветеранів та навчають жінок новим професіям.