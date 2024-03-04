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Украинским медикам предлагают бесплатное обучение в Японии: как записаться на стажировку

Понедельник 04 марта 2024 18:30
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Украинским медикам предлагают бесплатное обучение в Японии: как записаться на стажировку Принять участие в программе смогут не все (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинских врачей приглашают на бесплатную стажировку в Японии. Медики, которые присоединятся к программе, смогут улучшить свои теоретические знания, "прокачать" практические навыки и принять участие в специализированных конференциях.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Минздрав рассказывает, что известно об этой инициативе, а также кто и как может приобщиться к обучению.

Основное об инициативе

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, обучение украинских врачей будет реализовано в рамках предоставления экстренной гуманитарной помощи Украине японским правительством.

Оно будет координироваться японской частной компанией Allm.inc - поставщиком телемедицинских услуг, специализирующимся на разработке инновационных технологических решений для систем здравоохранения.

Программа предусматривает:

  • теоретические лекции от ведущих специалистов
  • практическую работу в лабораториях и медицинских учреждениях
  • участие в научно-клинических конференциях

Где и когда будет проходить обучение

Стажировка украинских медиков в Японии продлится два месяца в формате "observership".

Количество врачей в каждой группе - 10.

"Старт обучения группы будет определяться отдельно и может состояться до конца 2024 года... Обучение первой группы состоится в течение мая-июня 2024 года", - уточнили в Минздраве.

Отмечается также, что у украинских медиков будет возможность пройти обучение в ведущих больницах Токио:

  • National center for global health and medicine
  • National cancer center
  • Nippon medical school
  • Cancer institute hospital of JFCR

Украинским медикам предлагают бесплатное обучение в Японии: как записаться на стажировку

Стажировка в Японии - отличная возможность для каждого (иллюстрация: facebook.com/moz.ukr)

Кто может присоединиться к стажировке

Присоединиться к стажировке в Японии могут следующие украинские специалисты:

  • патогистологи и судебно-медицинские эксперты
  • анестезиологи-реаниматологи
  • реконструктивные хирурги
  • торакальные хирурги
  • врачи других специальностей, занимающиеся менеджментом боли

Следует отметить, что процесс отбора кандидатов будет проводиться отечественными и зарубежными специалистами без участия Минздрава или других государственных органов Украины или других стран.

Все расходы покрываются организаторами программы.

Как подать заявку на участие в программе

Для того чтобы подать заявку на участие в программе, необходимо заполнить специальную форму на английском языке.

На вопросы анкеты (для прохождения стажировки в мае-июне) нужно ответить до 10 марта 2024 года.

Кроме того, в нее нужно загрузить мотивационное письмо и резюме (также на английском языке).

"Информация о сроках подачи заявок на последующие стажировки будет постоянно обновляться", - уточняется в анкете.

Отмечается также, что отбор кандидатов будет происходить поэтапно:

  • анализ заполненных заявок
  • определение уровня владения английским языком
  • собеседование с оценкой профессиональных и лидерских качеств

Напомним, ранее в Минобороны Великобритании показали, как проходят обучение украинские хирурги.

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