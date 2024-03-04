Украинским медикам предлагают бесплатное обучение в Японии: как записаться на стажировку
Украинских врачей приглашают на бесплатную стажировку в Японии. Медики, которые присоединятся к программе, смогут улучшить свои теоретические знания, "прокачать" практические навыки и принять участие в специализированных конференциях.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Минздрав рассказывает, что известно об этой инициативе, а также кто и как может приобщиться к обучению.
Основное об инициативе
Согласно сообщению Министерства здравоохранения, обучение украинских врачей будет реализовано в рамках предоставления экстренной гуманитарной помощи Украине японским правительством.
Оно будет координироваться японской частной компанией Allm.inc - поставщиком телемедицинских услуг, специализирующимся на разработке инновационных технологических решений для систем здравоохранения.
Программа предусматривает:
- теоретические лекции от ведущих специалистов
- практическую работу в лабораториях и медицинских учреждениях
- участие в научно-клинических конференциях
Где и когда будет проходить обучение
Стажировка украинских медиков в Японии продлится два месяца в формате "observership".
Количество врачей в каждой группе - 10.
"Старт обучения группы будет определяться отдельно и может состояться до конца 2024 года... Обучение первой группы состоится в течение мая-июня 2024 года", - уточнили в Минздраве.
Отмечается также, что у украинских медиков будет возможность пройти обучение в ведущих больницах Токио:
- National center for global health and medicine
- National cancer center
- Nippon medical school
- Cancer institute hospital of JFCR
Стажировка в Японии - отличная возможность для каждого (иллюстрация: facebook.com/moz.ukr)
Кто может присоединиться к стажировке
Присоединиться к стажировке в Японии могут следующие украинские специалисты:
- патогистологи и судебно-медицинские эксперты
- анестезиологи-реаниматологи
- реконструктивные хирурги
- торакальные хирурги
- врачи других специальностей, занимающиеся менеджментом боли
Следует отметить, что процесс отбора кандидатов будет проводиться отечественными и зарубежными специалистами без участия Минздрава или других государственных органов Украины или других стран.
Все расходы покрываются организаторами программы.
Как подать заявку на участие в программе
Для того чтобы подать заявку на участие в программе, необходимо заполнить специальную форму на английском языке.
На вопросы анкеты (для прохождения стажировки в мае-июне) нужно ответить до 10 марта 2024 года.
Кроме того, в нее нужно загрузить мотивационное письмо и резюме (также на английском языке).
"Информация о сроках подачи заявок на последующие стажировки будет постоянно обновляться", - уточняется в анкете.
Отмечается также, что отбор кандидатов будет происходить поэтапно:
- анализ заполненных заявок
- определение уровня владения английским языком
- собеседование с оценкой профессиональных и лидерских качеств
Напомним, ранее в Минобороны Великобритании показали, как проходят обучение украинские хирурги.
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