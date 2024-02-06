У Міноборони Британії показали, як проходять навчання українські хірурги

У Міністерстві оборони Британії показали, як британські військові хірурги навчають українських колег надавати допомогу пораненим.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Міністерства оборони Британії.

"Українські хірурги співпрацюють з військовими хірургами Британії, щоб забезпечити найкращі результати для поранених", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Медична служба оборонного відомства та Королівський коледж хірургів в Англії запросили українських хірургів відвідати країну та пройти курс медичного навчання. Зазначається, що під час візиту до Британії лікарі також поділилися своїм досвідом військової хірургії.

Ukrainian surgeons are working with UK military surgeons to ensure better outcomes for casualties. @DMS_MilMed and @RCSnews invited surgeons to attend a medical training course. They gained insight into training & shared their combat surgery expertise. #StandWithUkraine pic.twitter.com/5QGWu7OPh0 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 5, 2024

Допомога Україні від Британії

Нещодавно прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак анонсував виділення найбільшого з початку війни пакету допомоги Україні. Глава Міноборони України Рустем Умеров повідомив, що з цього пакета 200 млн фунтів буде направлено на виготовлення бойових дронів.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква сказав, що Британія може надавати військову допомогу Україні, але не братиме участі у бойових діях.

Пізніше також повідомлялося, що Британія інвестує 25 млн доларів, щоб розблокувати український експорт та імпорт, включаючи життєво важливі постачання продовольства.