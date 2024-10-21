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Українських музикантів закидали білизною на концерті в Києві (фото)

Понеділок 21 жовтня 2024 18:12
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Українських музикантів закидали білизною на концерті в Києві (фото) LATEXFAUNA називають одним з найпристрасніших гуртів України (фото: Тетяна Горбатюк)
Автор: Людмила Рябухіна

Гурт LATEXFAUNA днями зіграв свій найспекотніший сольний концерт у Києві, де виконав улюблені хіти та нові треки, які запалювали танцмайданчик та викликали у прихильників хвилю емоцій.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає більше про те, як пройшов концерт музичних звабників.

Як пройшов концерт LATEXFAUNA у Києві

Гурт виступав у костюмах червоногарячого кольору, які підкреслили основну концепцію концерту, відсилаючи до образів пожежників.

Температура в приміщенні підвищувалась з кожною наступною піснею, в певний момент в розпалі відчуттів прихильниці Діми Зезюліна і Ко… закидали сцену білизною.

Українських музикантів закидали білизною на концерті в Києві (фото)Українських музикантів закидали білизною на концерті в Києві (фото)Українських музикантів закидали білизною на концерті в Києві (фото)Українських музикантів закидали білизною на концерті в Києві (фото)Українських музикантів закидали білизною на концерті в Києві (фото)

Концерт LATEXFAUNA у Києві (фото: Ольга Закревська)

Енергетика була шаленою, зал вибухав оваціями після кожної пісні. Очевидно, що глядачі чекали на цей концерт і були готові до музичної феєрії.

Однією з ключових подій шоу стала жива презентація треку "LUCERNA", кліп до якого зняв відомий режисер Алан Бадоєв.

Українських музикантів закидали білизною на концерті в Києві (фото)Українських музикантів закидали білизною на концерті в Києві (фото)Українських музикантів закидали білизною на концерті в Києві (фото)Українських музикантів закидали білизною на концерті в Києві (фото)

Концерт LATEXFAUNA у Києві (фото: Тетяна Горбатюк)

Зазначимо, що концерт став точкою збору не тільки креативної спільноти, а й донатів на ГУР МО України. Так, під час концерту тільки завдяки донатам та аукціонним лотам було зібрано понад 300 тис. грн на надводні дрони MAGURA.

Українських музикантів закидали білизною на концерті в Києві (фото)Українських музикантів закидали білизною на концерті в Києві (фото)Українських музикантів закидали білизною на концерті в Києві (фото)Українських музикантів закидали білизною на концерті в Києві (фото)Українських музикантів закидали білизною на концерті в Києві (фото)

Концерт LATEXFAUNA у Києві (фото: Тетяна Горбатюк)

Додамо, що після київського концерту "розпусники" відправляться у осінній тур:

  • 15 листопада - Полтава
  • 16 листопада - Дніпро
  • 21 листопада - Вінниця
  • 22 листопада - Житомир
  • 28 листопада - Рівне
  • 29 листопада - Львів
  • 30 листопада - Ужгород

До речі, нещодавно розповідали нові деталі рейду ТЦК на київський рок-гурт True Tough.

А також раніше повідомляли, де зараз Андрій Хливнюк і чому "Бумбокс" не дає концертів в Україні.

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