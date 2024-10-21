Українських музикантів закидали білизною на концерті в Києві (фото)

Гурт LATEXFAUNA днями зіграв свій найспекотніший сольний концерт у Києві, де виконав улюблені хіти та нові треки , які запалювали танцмайданчик та викликали у прихильників хвилю емоцій.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає більше про те, як пройшов концерт музичних звабників.

Як пройшов концерт LATEXFAUNA у Києві

Гурт виступав у костюмах червоногарячого кольору, які підкреслили основну концепцію концерту, відсилаючи до образів пожежників.

Температура в приміщенні підвищувалась з кожною наступною піснею, в певний момент в розпалі відчуттів прихильниці Діми Зезюліна і Ко… закидали сцену білизною.

Концерт LATEXFAUNA у Києві (фото: Ольга Закревська)

Енергетика була шаленою, зал вибухав оваціями після кожної пісні. Очевидно, що глядачі чекали на цей концерт і були готові до музичної феєрії.

Однією з ключових подій шоу стала жива презентація треку "LUCERNA", кліп до якого зняв відомий режисер Алан Бадоєв.

Концерт LATEXFAUNA у Києві (фото: Тетяна Горбатюк)

Зазначимо, що концерт став точкою збору не тільки креативної спільноти, а й донатів на ГУР МО України. Так, під час концерту тільки завдяки донатам та аукціонним лотам було зібрано понад 300 тис. грн на надводні дрони MAGURA.

Концерт LATEXFAUNA у Києві (фото: Тетяна Горбатюк)

Додамо, що після київського концерту "розпусники" відправляться у осінній тур: