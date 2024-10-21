Українських музикантів закидали білизною на концерті в Києві (фото)
Гурт LATEXFAUNA днями зіграв свій найспекотніший сольний концерт у Києві, де виконав улюблені хіти та нові треки, які запалювали танцмайданчик та викликали у прихильників хвилю емоцій.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає більше про те, як пройшов концерт музичних звабників.
Як пройшов концерт LATEXFAUNA у Києві
Гурт виступав у костюмах червоногарячого кольору, які підкреслили основну концепцію концерту, відсилаючи до образів пожежників.
Температура в приміщенні підвищувалась з кожною наступною піснею, в певний момент в розпалі відчуттів прихильниці Діми Зезюліна і Ко… закидали сцену білизною.
Концерт LATEXFAUNA у Києві (фото: Ольга Закревська)
Енергетика була шаленою, зал вибухав оваціями після кожної пісні. Очевидно, що глядачі чекали на цей концерт і були готові до музичної феєрії.
Однією з ключових подій шоу стала жива презентація треку "LUCERNA", кліп до якого зняв відомий режисер Алан Бадоєв.
Концерт LATEXFAUNA у Києві (фото: Тетяна Горбатюк)
Зазначимо, що концерт став точкою збору не тільки креативної спільноти, а й донатів на ГУР МО України. Так, під час концерту тільки завдяки донатам та аукціонним лотам було зібрано понад 300 тис. грн на надводні дрони MAGURA.
Концерт LATEXFAUNA у Києві (фото: Тетяна Горбатюк)
Додамо, що після київського концерту "розпусники" відправляться у осінній тур:
- 15 листопада - Полтава
- 16 листопада - Дніпро
- 21 листопада - Вінниця
- 22 листопада - Житомир
- 28 листопада - Рівне
- 29 листопада - Львів
- 30 листопада - Ужгород
До речі, нещодавно розповідали нові деталі рейду ТЦК на київський рок-гурт True Tough.
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