Музичні новинки жовтня. 15 українських пісень, які можна послухати на вихідних
Українські зірки встигли запрем'єрити у жовтні вже чимало крутих пісень. Серед новинок є як ліричні композиції, так і танцювальні.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 15 "свіжих" пісень, які варто послухати - вони заслуговують на вашу увагу.
Макс Барських - "Я вже не ти"
Цей трек розповідає про реалії у стосунках, про почуття вдячності за прожиті моменти, але водночас про необхідність йти далі й бути відкритим до нового.
LATEXFAUNA - "LUCERNA"
Кліп на цю пісню створив Алан Бадоєв. І він розповів, що для нього ця робота - про спокусу, адже гурт розпалив у ньому творчий вогонь.
"І щось, що зламалось всередині й не працювало майже три роки, стало живим. Я дякую самому розпусному гурту з самим високим IQ і невичерпним почуттям гумору за справжню мистецьку колабу", - зазначив Бадоєв.
Довгий Пес та 121 - "Спогади минулого життя"
У новій пісні артисти повертаються у часи безтурботного дитинства, коли кожен день був сповнений відкриттів і простих радощів.
TVORCHI і Pozdniakov - "Каланхое"
"Суспільство має досить стереотипну думку про те, що лише дівчата можуть кидати хлопців і розривати стосунки. Але і дівчатам розбивають серця. Героїня пісні дуже хоче бути з хлопцем, він залишається, але обоє розуміють, що завтра він поїде назавжди", - коментують роботу артисти.
Святослав Вакарчук і YAKTAK - "На нічному небі"
Лідер гурту "Океан Ельзи" та виконавець YAKTAK об’єднались, щоб презентувати незвичайний трек - поєднання двох хітів. В одній пісні ви почуєте як "На небі", так і "Уночі".
Віктор Павлік - "Війна, війна"
"Коли в ранковий час
Нам снилася весна,
Тоді прийшла до нас Війна!
Ми думали, до нас
Іде краснá весна,
Але прийшла в той час
Війна, війна, війна!".
EL Кравчук - "Café del Mar"
Культовий співак представив новий сингл та mood-відео, в основу якого лягла особиста болюча історія розставання.
"Мертвий Півень" і Сергій Жадан - "Жінка з чорним, як земля, волоссям"
"Закохані моєї країни добивають одне одного своєю любов’ю, вони не здатні обмежитися любовними стосунками..." - написав якось Сергій Жадан.
Ці слова часто звучать лейтмотивом його пронизливої любовної лірики. Поки студенти пишуть реферати про коханців у віршах Жадана, його друзі з "Мертвого Півня" вирішили переспівати один із найчуттєвіших віршів.
BAH.ROMA і KRUTЬ - "Воїну"
Цією піснею артисти дякують кожному захиснику та захисниці України.
Сергій Лазановський - "Залежність"
Цей трек в стилі sad dance оспівує токсичні стосунки двох закоханих, які більше не можуть бути разом, але і розставання переживають дуже важко. Композиція чекала на свій час три роки, а музичне обрамлення отримала завдяки роботі трьох саундпродюсерів.
SOWA - "Дурепа"
Ця пісня вийшла ще влітку, і спочатку співачка з командою не планували знімати кліп, але згодом, коли дівчина побачила, як людям подобається ця пісня на живих концертах, це призвело до рішення все ж зняти відео. У виднограї знялися акторка "Кварталу 95" Катя Нікітіна, модель шоу "Топ-модель по-українськи" Марго Верховцева, популярний актор Арам Арзуманян та інші.
Павло Зібров - "Якщо поруч ти"
Це не просто пісня про любов, але й про єдність, яка допомагає долати труднощі і знаходити сили для подальшого руху вперед. І ній артист розповів про важливі та дуже ніжні почуття.
Balsam - "Не плач"
Ця пісня - емоційна історія про любов на відстані, силу підтримки і вдячність. Головний герой змушений покинути місто, яке стало для нього не просто місцем проживання, а справжнім другом та джерелом теплих спогадів.
"Не плач" - це пісня про прощання і про невичерпну цінність близьких, які завжди поруч у найскладніші моменти життя. Це трек про силу тих, хто бачить у нас світло, навіть коли ми самі його не помічаємо”, - коментує Balsam
Околиця і Darie Lu- "Дощі"
Співачки вирішили розповісти про непрості відчуття та важливі сенси. "Залишилися дощі, дощі, дощі. Загубили нашу пам'ять по дорозі, вирви ще шматок душі - я дмками жити твоїми не в змозі", - йдеться в пісні.
Artistka Chuprynenko - "Пил"
Співачка зізналася, що для неї цей трек дуже особливий, адже "відкриває ту чуттєву та інтимну сторону, про яку рідко пишуться та співаються пісні".
До слова, раніше співачка Ассоль відповіла, що насправді її поєднує з Потапом.
Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що відомий український співак отримав контузію.