Де зараз Андрій Хливнюк і чому "Бумбокс" не дає концертів в Україні

На початку великої війни пісня "Ой, у лузі червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка стала одним із символів спротиву українського народу проти російських загарбників. Сам артист вступив до війська, втім кар'єру на сцені не покинув.

РБК-Україна розповідає, де зараз Андрій Хливнюк, чим займається і чому гурт "Бумбокс" не виступає в Україні.

Де зараз Андрій Хливнюк і чим займається

Артист на початку війни вступив до лав Територіальної оборони. 26 березня 2022 року Хливнюк потрапив під мінометний обстріл і отримав поранення в обличчя. Після лікування він повернувся в ТРО, став оператором дрона. А вже через рік став командиром своєї групи аеророзвідки.

Артист задіяний на південному напрямку фронту. Періодами йому вдається відлучатись на концертну діяльність. Сам Хливнюк зізнається, що робота артиста втомлює, але це не до порівняння із тим, що відбувається на фронті, навіть попри те, що він не перебуває на першій лінії.

"Я не воюю на передовій. Специфіка моєї роботи – це друга лінія, нас не обстрілює ворожа піхота, тільки артилерія і дрони", – заявив Хливнюк.

Андрій Хливнюк воює на другій лінії фронту (фото: Instagram/andriihorolski)

Артист лише зрідка публікує щось у своїх соцмережах. Переважно це відбувається після якихось вагомих дат або резонансних подій. Зокрема, на своїй сторінці у липні Хливнюк показував снаряд-помсту росіянам за обстріл Охматдиту, а наприкінці серпня вітав своїх підписників із Днем Незалежності України.

В інтерв'ю артист наголошує, що зараз вважає свою концертну діяльність другорядною у порівнянні зі своїми функціями на фронті.

Андрій Хливнюк на фронті (фото: Instagram/andriihorolski)

Нещодавно Андрій став одним із героїв документальної стрічки "Озброєні піснею", яка вийшла 12 вересня. Фільм розповідає про артистів, які після повномасштабного вторгнення розпочали свою боротьбу з росіянами – дехто на фронті, дехто – у культурній сфері. До речі, трейлер фільму розпочинається саме із пісні "Ой, у лузі червона калина".

Чому "Бумбокс" не дає концертів в Україні

Цьогоріч "Бумбокс" відзначає 20-річчя з дня заснування. Гурт активно гастролює за кордоном. За час великої війни артисти провели два тури Північною Америкою, а цієї осені запланували великий "Дронотур" по Європі. Артисти виступлять у Польщі, Чехії, Угорщині, Бельгії, Швейцарії, Італії, Франції, Іспанії, Португалії.

За словами Хливнюка, усі його концерти зараз спрямовані на допомогу армії. Втім, в Україні вони поки не виступають, хоч фанати просять.

"Людям важко пояснити, що взяти на себе відповідальність за велике скупчення людей в одному місці, навіть якщо воно підземне, це боляче. Нам не страшно грати в Україні. Суть у тому, що якщо щось станеться на концерті з людьми, то я винитиму себе", – розповідав артист в одному інтерв'ю.

Гроші із концертів гурт "Бумбокс"направляє на потреби армії (фото: Instagram/andriihorolski)

Додамо також, що після початку повномасштабного вторгнення "Бумбокс" перестав виконувати на концертах свої російськомовні хіти. Андрій раніше пояснював, що не буде співати російською до кінця війни.