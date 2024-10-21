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Украинских музыкантов забросали бельем на концерте в Киеве (фото)

Понедельник 21 октября 2024 18:12
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Украинских музыкантов забросали бельем на концерте в Киеве (фото) LATEXFAUNA называют одной из самых страстных групп Украины (фото: Татьяна Горбатюк)
Автор: Людмила Рябухіна

Группа LATEXFAUNA на днях сыграла свой самый жаркий сольный концерт в Киеве, где исполнила любимые хиты и новые треки, которые зажигали танцплощадку и вызвали у поклонников волну эмоций.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше о том, как прошел концерт музыкальных соблазнителей.

Как прошел концерт LATEXFAUNA в Киеве

Группа выступала в костюмах красного цвета, которые подчеркнули основную концепцию концерта, отсылая к образам пожарных.

Температура в помещении повышалась с каждой следующей песней, в определенный момент в разгаре ощущений поклонницы Димы Зезюлина и Ко… забрасывали сцену бельем.

Украинских музыкантов забросали бельем на концерте в Киеве (фото)Украинских музыкантов забросали бельем на концерте в Киеве (фото)Украинских музыкантов забросали бельем на концерте в Киеве (фото)Украинских музыкантов забросали бельем на концерте в Киеве (фото)Украинских музыкантов забросали бельем на концерте в Киеве (фото)

Концерт LATEXFAUNA в Киеве (фото: Ольга Закревская)

Энергетика была безумной, зал взрывался овациями после каждой песни. Очевидно, что зрители ждали этого концерта и были готовы к музыкальной феерии.

Одним из ключевых событий шоу стала живая презентация трека "LUCERNA", клип к которому снял известный режиссер Алан Бадоев.

Украинских музыкантов забросали бельем на концерте в Киеве (фото)Украинских музыкантов забросали бельем на концерте в Киеве (фото)Украинских музыкантов забросали бельем на концерте в Киеве (фото)Украинских музыкантов забросали бельем на концерте в Киеве (фото)

Концерт LATEXFAUNA в Киеве (фото: Татьяна Горбатюк)

Отметим, что концерт стал точкой сбора не только креативного сообщества, но и донатов на ГУР МО Украины. Во время концерта только благодаря донатам и аукционным лотам было собрано более 300 тыс. грн на надводные дроны MAGURA.

Украинских музыкантов забросали бельем на концерте в Киеве (фото)Украинских музыкантов забросали бельем на концерте в Киеве (фото)Украинских музыкантов забросали бельем на концерте в Киеве (фото)Украинских музыкантов забросали бельем на концерте в Киеве (фото)Украинских музыкантов забросали бельем на концерте в Киеве (фото)

Концерт LATEXFAUNA в Киеве (фото: Татьяна Горбатюк)

Добавим, что после киевского концерта "развратники" отправятся в осенний тур:

  • 15 ноября - Полтава
  • 16 ноября - Днепр
  • 21 ноября - Винница
  • 22 ноября - Житомир
  • 28 ноября - Ровно
  • 29 ноября - Львов
  • 30 ноября - Ужгород

Кстати, недавно рассказывали новые детали рейда ТЦК на киевскую рок-группу True Tough.

А также ранее сообщалось, где сейчас Андрей Хливнюк и почему "Бумбокс" не дает концертов в Украине.

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