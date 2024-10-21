Украинских музыкантов забросали бельем на концерте в Киеве (фото)
Группа LATEXFAUNA на днях сыграла свой самый жаркий сольный концерт в Киеве, где исполнила любимые хиты и новые треки, которые зажигали танцплощадку и вызвали у поклонников волну эмоций.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше о том, как прошел концерт музыкальных соблазнителей.
Как прошел концерт LATEXFAUNA в Киеве
Группа выступала в костюмах красного цвета, которые подчеркнули основную концепцию концерта, отсылая к образам пожарных.
Температура в помещении повышалась с каждой следующей песней, в определенный момент в разгаре ощущений поклонницы Димы Зезюлина и Ко… забрасывали сцену бельем.
Концерт LATEXFAUNA в Киеве (фото: Ольга Закревская)
Энергетика была безумной, зал взрывался овациями после каждой песни. Очевидно, что зрители ждали этого концерта и были готовы к музыкальной феерии.
Одним из ключевых событий шоу стала живая презентация трека "LUCERNA", клип к которому снял известный режиссер Алан Бадоев.
Концерт LATEXFAUNA в Киеве (фото: Татьяна Горбатюк)
Отметим, что концерт стал точкой сбора не только креативного сообщества, но и донатов на ГУР МО Украины. Во время концерта только благодаря донатам и аукционным лотам было собрано более 300 тыс. грн на надводные дроны MAGURA.
Концерт LATEXFAUNA в Киеве (фото: Татьяна Горбатюк)
Добавим, что после киевского концерта "развратники" отправятся в осенний тур:
- 15 ноября - Полтава
- 16 ноября - Днепр
- 21 ноября - Винница
- 22 ноября - Житомир
- 28 ноября - Ровно
- 29 ноября - Львов
- 30 ноября - Ужгород
Кстати, недавно рассказывали новые детали рейда ТЦК на киевскую рок-группу True Tough.
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