UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові просять про термінову допомогу: що потрібно

Наталія Юсупова відкрила терміновий збір для ЗСУ (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Збройні Сили України просять про допомогу на Донецькому напрямку. Військовим потрібні планшети та дрони.

Волонтер Наталія Юсупова вже оголосила збір коштів.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

До Наталії звернувся її друг із фронту. На весні цього року він отримав надзвичайно важке поранення, ледве не втратив зір, мав опіки тіла. Але знову повернувся на фронт захищати незалежність України.

"Вперше написав про допомогу. Донецький напрямок, там тривають жахливі бої. Загиблі та поранені кожного дня", - пише благодійниця.

Звернення українського військового до Юсупової (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Для українських військових потрібні планшети та дрони. За словами Наталії, на планшет грошей уже вистачає. Тепер необхідні дрони, один з яких коштує 115 000 гривень.

Реквізити для допомоги

PayPal - pp@nataliiayusupova.name

Карта ПриватБанку - 5168 7520 1722 3390

Карта Монобанку - 5375 4115 0429 3973

Посилання на Банку - знайдете тут.

Також Юсупова пише, що під час минулого збору для розвідників українці задонатили 168 000 гривень. Гроші вже перерахували на закриття потреб військових.

Допомога службам української розвідки (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

До речі, сьогодні українські хакери зламали російське телебачення та транслювали там звернення ЗСУ. Дивіться це епічне відео!

Ми також повідомляли про те, що в Києві з'явилося сучасне обладнання для реабілітації військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУдопомога арміїволонтери