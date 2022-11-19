Українські військові просять про термінову допомогу: що потрібно

До Наталії звернувся її друг із фронту. На весні цього року він отримав надзвичайно важке поранення, ледве не втратив зір, мав опіки тіла. Але знову повернувся на фронт захищати незалежність України.

"Вперше написав про допомогу. Донецький напрямок, там тривають жахливі бої. Загиблі та поранені кожного дня", - пише благодійниця.

Звернення українського військового до Юсупової (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Для українських військових потрібні планшети та дрони. За словами Наталії, на планшет грошей уже вистачає. Тепер необхідні дрони, один з яких коштує 115 000 гривень.

Реквізити для допомоги

PayPal - pp@nataliiayusupova.name

Карта ПриватБанку - 5168 7520 1722 3390

Карта Монобанку - 5375 4115 0429 3973

Посилання на Банку - знайдете тут.

Також Юсупова пише, що під час минулого збору для розвідників українці задонатили 168 000 гривень. Гроші вже перерахували на закриття потреб військових.

Допомога службам української розвідки (фото: facebook.com/nataliiayusupova)