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Київська лікарня отримала сучасну техніку для лікування воїнів ЗСУ: з’явилися фото

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П'ятниця 18 листопада 2022 23:00
Київська лікарня отримала сучасну техніку для лікування воїнів ЗСУ: з’явилися фото Київська лікарня отримала сучасне обладнання (фото: facebook.com/povoroznyk.m)
Автор: Василина Копитко

Одна з лікарень Києва отримала сучасне обладнання, медичну продукцію та техніку для лікування військовослужбовців. Це медзакладу передали представники мерії Брюсселю.

Фото унікального обладнання показав у Facebook перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, до столичних медзакладів потрапляють наші захисники, які потребують відновлення функцій органів і систем, а також покращення естетичного вигляду травмованих ділянок тіла. Тому нове сучасне обладнання вкрай необхідне сьогодні.

“У новому відділенні реконструктивно-пластичної хірургії, що в червні цього року було відкрито на базі однієї зі столичних лікарень для надання високоспеціалізованої медичної допомоги військовослужбовцям, уже проліковано 46 воїнів ЗСУ”, - розповів Поворозник.

Сучасне й унікальне обладнання, яке надали відділенню однієї з лікарень бельгійці, дозволить надавати на більш якісному рівні медичні послуги. А це означає швидше відновлення пацієнтів.

Київська лікарня отримала сучасну техніку для лікування воїнів ЗСУ: з’явилися фотоКиївська лікарня отримала сучасну техніку для лікування воїнів ЗСУ: з’явилися фотоКиївська лікарня отримала сучасну техніку для лікування воїнів ЗСУ: з’явилися фотоОбладнання, яке передали бельгійці одній зі столичних лікарень (фото: facebook.com/povoroznyk.m)

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