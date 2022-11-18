Київська лікарня отримала сучасну техніку для лікування воїнів ЗСУ: з’явилися фото
Одна з лікарень Києва отримала сучасне обладнання, медичну продукцію та техніку для лікування військовослужбовців. Це медзакладу передали представники мерії Брюсселю.
Фото унікального обладнання показав у Facebook перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
За його словами, до столичних медзакладів потрапляють наші захисники, які потребують відновлення функцій органів і систем, а також покращення естетичного вигляду травмованих ділянок тіла. Тому нове сучасне обладнання вкрай необхідне сьогодні.
“У новому відділенні реконструктивно-пластичної хірургії, що в червні цього року було відкрито на базі однієї зі столичних лікарень для надання високоспеціалізованої медичної допомоги військовослужбовцям, уже проліковано 46 воїнів ЗСУ”, - розповів Поворозник.
Сучасне й унікальне обладнання, яке надали відділенню однієї з лікарень бельгійці, дозволить надавати на більш якісному рівні медичні послуги. А це означає швидше відновлення пацієнтів.
Обладнання, яке передали бельгійці одній зі столичних лікарень (фото: facebook.com/povoroznyk.m)
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