Київська лікарня отримала сучасну техніку для лікування воїнів ЗСУ: з’явилися фото

Одна з лікарень Києва отримала сучасне обладнання, медичну продукцію та техніку для лікування військовослужбовців. Це медзакладу передали представники мерії Брюсселю.

За його словами, до столичних медзакладів потрапляють наші захисники, які потребують відновлення функцій органів і систем, а також покращення естетичного вигляду травмованих ділянок тіла. Тому нове сучасне обладнання вкрай необхідне сьогодні.

“У новому відділенні реконструктивно-пластичної хірургії, що в червні цього року було відкрито на базі однієї зі столичних лікарень для надання високоспеціалізованої медичної допомоги військовослужбовцям, уже проліковано 46 воїнів ЗСУ”, - розповів Поворозник.

Сучасне й унікальне обладнання, яке надали відділенню однієї з лікарень бельгійці, дозволить надавати на більш якісному рівні медичні послуги. А це означає швидше відновлення пацієнтів.

Обладнання, яке передали бельгійці одній зі столичних лікарень (фото: facebook.com/povoroznyk.m)