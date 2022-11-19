"Ласкаво просимо до пекла": хакери зламали російське ТБ та показали "привітання" від ЗСУ

У Росії громадяни на пропагандистських телеканалах побачили "оригінальне" привітання до дня ракетних військ та артилерії РФ. Замість звернення диктатора Володимира Путіна можна було побачити привітання від Збройних сил України.

Відео опублікували на сторінці СтратКом ЗСУ у Telegram .

Зокрема, хакери змонтували ролик, де показали росіянам справжні масштаби втрат Росії у війні з Україною. На відео йдеться, що таких втрат історія російської армії ще не бачила.

"Ласкаво просимо до пекла. Не так, не так - Welcome To Ukraine ", - говориться на початку відео.

Також росіянам показали, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну було ліквідовано понад 83 тисячі російських окупантів.

До того ж перерахували втрати путінської армії у техніці. Російські окупанти втратили 1865 одиниць артилерійських систем, 393 одиниці реактивних систем залпового вогню.

Окрім того, росіянам розповіли, що ЗСУ було героїчно знищено 480 російських крилатих ракет і чотири оперативно-тактичних ракетних комплексів.

"Хакери від імені ЗСУ "привітали" на російському телебачені ракетні війська і артилерію Росії з професійним святом, гарно потролили та показали масштаби їх втрат", - йдеться в повідомленні.