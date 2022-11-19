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Украинские военные просят о срочной помощи: что нужно

Наталья Юсупова открыла срочный сбор для ВСУ (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Вооруженные Силы Украины просят о помощи в Донецком направлении. Военным нужны планшеты и дроны.

Волонтер Наталья Юсупова уже объявила сбор средств.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

К Наталье обратился ее друг с фронта. Весной этого года он получил тяжелейшее ранение, едва не потерял зрение, имел ожоги тела. Но снова вернулся на фронт защищать независимость Украины.

"Впервые написал о помощи. Донецкое направление, там продолжаются ужасные бои. Погибшие и раненые каждый день", - пишет благотворительница.

Обращение украинского военного к Юсуповой (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Для украинских военных нужны планшеты и дроны. По словам Натальи, на планшете денег уже хватает. Теперь необходимы дроны, один из которых стоит 115 000 гривен.

Реквизиты для помощи

PayPal - pp@nataliiayusupova.name

Карта ПриватБанка - 5168 7520 1722 3390

Карта Монобанка - 5375 4115 0429 3973

Ссылку на Банке - найдете здесь.

Также Юсупова пишет, что во время прошедшего сбора для разведчиков украинцы задонатили 168 000 гривен. Деньги уже перечислили на закрытие нужд военных.

Помощь службам украинской разведки (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Кстати, сегодня украинские хакеры сломали российское телевидение и транслировали обращение ВСУ. Смотрите это эпичное видео!

Мы также сообщали, что в Киеве появилось современное оборудование для реабилитации военных.

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