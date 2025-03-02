Українські прізвища, які розкажуть про ваших предків більше, ніж ви думаєте

Українські прізвища часто відображали характер або спосіб життя їхніх носіїв. Деякі з них прямо вказували на грішні вчинки предків, залишаючи нащадкам неоднозначну спадщину. Однак зараз ми навіть запідозрити цього не можемо.

Які прізвища в давнину давали бабіям, розпусникам та взагалі чоловікам, за якими тягнувся "шлейф любовних пригод", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на генеалогічний портал "Рідні" .

Українські прізвища - це відображення історії, традицій і навіть особистих рис людей, які їх отримували. Часто вони формувалися за професією, місцем проживання чи характерними особливостями предків.

Але були й такі родові імена, які прямо вказували на поведінку їхніх носіїв. У давнину чоловіків, які славилися своєю вдачею до любовних пригод, могли наділити прізвищами, що натякали на їхню розпусність. Деякі з таких прізвищ збереглися й донині.

Бабій

Прізвище Бабій добре відоме багатьом українцям і зустрічається доволі часто. Воно походить від слова "баба" і, очевидно, вказувало на чоловіків, які мали пристрасть до жіночого товариства.

Сьогодні налічується 15 403 носії цього прізвища, і воно посідає 155-те місце за поширеністю в Україні. Найчастіше його можна зустріти в Придністров’ї, зокрема в Тальнівському районі Черкаської області. Також Бабії проживають у Києві, Хмельницькому, Львові, Тернополі та Вінниці.

Кохан

Ще одне цікаве прізвище, яке могло належати чоловікам із пристрасною вдачею, - Кохан та усі похідні від нього. Очевидно, воно походить від слова "кохати" й натякало на людину, яка мала талант зачаровувати серця.

Сьогодні відомо 5 102 носії цього родового імені, а за поширеністю воно займає 694-те місце. Найбільше представників прізвища Кохан мешкає на Закарпатті, особливо в Мукачівському районі. Також вони проживають у Києві, Харкові та Львові.

Огир

Прізвище Огир - ще один яскравий приклад того, як колись відзначали чоловіків із розгульною поведінкою. У давнину слово "огир" означало статевозрілого самця коня, і, вочевидь, саме ця асоціація стала підставою для надання такого прізвища чоловікам із надмірною пристрастю.

Нині в Україні налічується лише 209 носіїв цього прізвища, тому воно є доволі рідкісним - посідає 23 033-тє місце за поширеністю. Найбільше його носіїв проживає на Полтавщині, зокрема в Козельщинському районі. Також це прізвище можна зустріти в Кременчуці, Горішніх Плавнях і Хорішках.

Голуб

Прізвище Голуб може асоціюватися з миролюбністю та спокоєм, проте у деяких випадках воно могло натякати на чоловіка, що легко знаходив спільну мову з жінками. Адже голуби в народних віруваннях часто символізують не лише вірність, а й чуттєвість та ніжність у стосунках.

В Україні носіями цього прізвища є понад 12 000 осіб, найбільше їх проживає у Київській, Львівській та Дніпропетровській областях.

Ласий

Прізвище Ласий може здаватися пов’язаним із любов’ю до їжі, проте воно також могло натякати на людину, яка мала "ласий" погляд на жінок. У давнину подібні характеристики часто лягали в основу родових імен.

Зараз це прізвище досить рідкісне, і його носії переважно мешкають у центральних та західних регіонах України.

Журавель

Прізвище Журавель часто асоціюється з птахами, що мігрують, але в деяких випадках могло натякати на чоловіка, який не затримувався надовго на одному місці - ні в житті, ні у стосунках.

У народних піснях журавлі часто символізують тугу за домівкою, але також можуть уособлювати романтичних шукачів пригод. Це прізвище досить поширене в Україні, особливо у північних та центральних регіонах.

Лебідь

Прізвище Лебідь традиційно сприймається як символ вірності, оскільки ці птахи обирають собі пару на все життя. Проте в окремих випадках так могли називати чоловіків, які мали ніжну та чуттєву вдачу, що привертала увагу жінок. Це прізвище також досить поширене, його носії найчастіше зустрічаються в Київській, Одеській та Полтавській областях.

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