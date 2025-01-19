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Старовинні таємничі прізвища, які зустрічаються дуже рідко: чи є там ваше?

Неділя 19 січня 2025 08:00
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Старовинні таємничі прізвища, які зустрічаються дуже рідко: чи є там ваше? Старовинні українські прізвища з таємним походженням, які зустрічаються рідко (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Українські прізвища зберігають чимало таємниць, а деякі з них зустрічаються настільки рідко, що стали унікальними. Крім того, походження цих прізвищ досі невідоме.

Які прізвища вважаються унікальними на теренах України, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роботу мовознавця Юліана Редько "Сучасні українські прізвища".

Прізвища з закінченням -ахно

Українські прізвища з закінченням на "-ахно" мають глибокі історичні корені, які сягають понад тисячолітньої давнини. Ця група прізвищ має спільну рису - подібність у звучанні, яка пояснюється однаковим закінченням, тоді як початкова літера створює варіації.

Ось кілька прикладів прізвищ цієї групи разом із кількістю їхніх сучасних носіїв:

Сахно - найпоширеніше, ним називаються 7498 осіб

Кахно - зустрічається рідше, всього 162 носії

Махно - більш розповсюджене, його мають 2066 людей

Дахно - також досить рідкісне, але налічує 1528 носіїв

Прізвища із закінченням -вер

Ще одна загадкова група українських прізвищ - це прізвища із закінченням на "-вер". Вони є справжнім раритетом, адже майже зникли з сучасного вжитку і тепер вважаються унікальними. Попри їхню рідкість, ці прізвища зберігають особливу мовну і культурну цінність.

Ось кілька прикладів таких прізвищ разом із кількістю їхніх носіїв:

Хавер - найпоширеніше серед цієї групи, його носять 328 осіб

Отвер - надзвичайно рідкісне, є лише 1 носій

Тавер - зустрічається дуже рідко, налічує всього 19 носіїв

Авер - ще одне унікальне прізвище з єдиним носієм

Івер - дещо частіше, його мають 148 осіб

Прізвища із закінченням -ман

Прізвища з закінченням на "-ман" є відносно сучасними, проте їхнє походження досі залишається об’єктом досліджень. Ці родові імена зустрічаються в різних регіонах України, створюючи цікаву і дещо загадкову мовну групу.

Ось приклади таких прізвищ із зазначенням кількості носіїв:

Котьман - дуже рідкісне, його мають лише 15 осіб

Отман - ще менш поширене, налічує всього 13 носіїв

Бацман - найпоширеніше у цій групі, його носять 547 осіб

Варман - досить рідкісне, зустрічається у 67 людей

Сурман - також маловідоме, налічує 63 носії

Бікман - відзначається унікальністю, є лише 16 носіїв

Раніше ми писали про 25 дивних українських прізвищ, значення яких вгадати дуже важко.

А також згадували про старовинні українські прізвища для найгарніших та просто милих.

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