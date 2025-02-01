Чи є у вашому роду злочинці? Які прізвища отримували українці з кримінальним минулим

Прізвище може розповісти про минуле людини більше, ніж здається. В українській історії багато прізвищ походять від професій, характеру чи особливостей зовнішності, але були й такі, що натякали на зв'язок їхніх носіїв із кримінальним світом. Які ж прізвища могли отримати ті, хто мав проблеми із законом?

Які прізвища вказують на те, що українці цього роду мали проблеми з законом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Звідки бралися такі прізвища?

У давнину прізвища нерідко давали не за бажанням людини, а за її репутацією. Якщо хтось потрапляв у скандальну ситуацію або мав погану славу, громада могла закріпити за ним відповідне ім’я, яке згодом передавалося його нащадкам.

Найчастіше такі прізвища:

Описували діяльність - натякали на незаконні вчинки або спосіб життя.

Вказували на хитрість чи шахрайство - підкреслювали, що людина могла обманювати інших.

Мали судову або каральну символіку - відображали наслідки дій людини.

Які прізвища натякали на кримінальне минуле?

Злодійчук, Крадій, Кошелєв - походили від слова "крадій" і вказували на зв’язок із крадіжками.

Шахрай, Шахранюк, Обманюк, Хитрун - підкреслювали обман чи спритність у фінансових махінаціях.

Убийвовк, Заруба, Рубан - могли натякати на бійцівський або навіть розбійницький характер предків.

Ланцюжний, Каторжан, Сибіряк - такі прізвища могли отримати ті, кого заслали на каторгу або в Сибір.

Бродяга, Волоцюга - вказували на людину без постійного місця проживання, яка могла жити з грабунку.

Кат, Стражник, В'язниченко - могли бути не лише у людей, що карали інших, а й у тих, хто сам постраждав від правосуддя.

Які ще давали прізвища у 18 столітті людям з сумнівною репутацією

Левенець

Дейнека

Бродимир

Гайдамака

Нестійло

Нестримний

Товченко

Сидаль

Сердюк

Ці прізвища могли стати своєрідними "ярликами", що підкреслювали непросту долю їхніх носіїв або їхні зв’язки з опором, повстаннями чи навіть порушенням закону.

Наприклад, "Гайдамака" часто асоціювався з козацькими повстаннями, а "Нестримний" міг вказувати на непокірний характер людини.

Чи могли носії таких прізвищ бути невинними?

Не завжди прізвище означало реальні злочини предків. Іноді воно могло бути просто влучною народною характеристикою або навіть жартом.

Наприклад, людину могли назвати "Крадієм" просто через її хитрий характер або "Зарубою" через запальну вдачу.