Украинские фамилии, которые расскажут о ваших предках больше, чем вы думаете

Украинские фамилии часто отражали характер или образ жизни их носителей. Некоторые из них прямо указывали на грешные поступки предков, оставляя потомкам неоднозначное наследие. Однако сейчас мы даже заподозрить этого не можем.

Какие фамилии в древности давали бабникам, развратникам и вообще мужчинам, за которыми тянулся "шлейф любовных похождений", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на генеалогический портал "Рідні" .

Украинские фамилии - это отражение истории, традиций и даже личных черт людей, которые их получали. Часто они формировались по профессии, месту жительства или характерными особенностями предков.

Но были и такие родовые имена, которые прямо указывали на поведение их носителей. В древности мужчин, которые славились своим нравом к любовным приключениям, могли наделить фамилиями, которые намекали на их распущенность. Некоторые из таких фамилий сохранились и по сей день.

Бабій

Фамилия Бабий хорошо известна многим украинцам и встречается довольно часто. Она происходит от слова "баба" и, очевидно, указывала на мужчин, которые имели пристрастие к женскому обществу.

Сегодня насчитывается 15 403 носителя этой фамилии, и она занимает 155-е место по распространенности в Украине. Чаще всего ее можно встретить в Приднестровье, в частности в Тальновском районе Черкасской области. Также Бабії проживают в Киеве, Хмельницком, Львове, Тернополе и Виннице.

Кохан

Еще одна интересная фамилия, которая могла принадлежать мужчинам со страстным характером, - Кохан и все производные от нее. Очевидно, оно происходит от слова "любить" и намекало на человека, который имел талант очаровывать сердца.

Сегодня известно 5 102 носителя этого родового имени, а по распространенности оно занимает 694-е место. Больше всего представителей фамилии Кохан живет на Закарпатье, особенно в Мукачевском районе. Также они проживают в Киеве, Харькове и Львове.

Огир

Фамилия Огир - еще один яркий пример того, как когда-то отмечали мужчин с разгульным поведением. В древности слово "огир" означало половозрелого самца лошади, и, очевидно, именно эта ассоциация стала основанием для предоставления такой фамилии мужчинам с чрезмерной страстью.

Сейчас в Украине насчитывается всего 209 носителей этой фамилии, поэтому она является довольно редкой - занимает 23 033-е место по распространенности. Больше всего его носителей проживает на Полтавщине, в частности в Козельщинском районе. Также эту фамилию можно встретить в Кременчуге, Горишних Плавнях и Хоришках.

Голуб

Фамилия Голуб может ассоциироваться с миролюбием и спокойствием, однако в некоторых случаях она могла намекать на мужчину, который легко находил общий язык с женщинами. Ведь голуби в народных верованиях часто символизируют не только верность, но и чувственность и нежность в отношениях.

В Украине носителями этой фамилии являются более 12 000 человек, больше всего их проживает в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях.

Ласий

Фамилия Лаий может казаться связанной с любовью к еде, однако она также могла намекать на человека, который имел "ласий" взгляд на женщин. В древности подобные характеристики часто ложились в основу родовых имен.

Сейчас эта фамилия достаточно редкая, и ее носители преимущественно проживают в центральных и западных регионах Украины.

Журавель

Фамилия Журавль часто ассоциируется с мигрирующими птицами, но в некоторых случаях могла намекать на человека, который не задерживался надолго на одном месте - ни в жизни, ни в отношениях.

В народных песнях журавли часто символизируют тоску по дому, но также могут олицетворять романтических искателей приключений. Эта фамилия достаточно распространена в Украине, особенно в северных и центральных регионах.

Лебедь

Фамилия Лебедь традиционно воспринимается как символ верности, поскольку эти птицы выбирают себе пару на всю жизнь. Однако в отдельных случаях так могли называть мужчин, которые имели нежный и чувственный характер, привлекающий внимание женщин. Эта фамилия также достаточно распространена, ее носители чаще всего встречаются в Киевской, Одесской и Полтавской областях.

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