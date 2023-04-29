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Українські полярники показали знімки з експедиції на криголамі: дивіться фантастичні фото

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Субота 29 квітня 2023 14:38
Українські полярники показали знімки з експедиції на криголамі: дивіться фантастичні фото Полярники показали знімки з криголаму "Ноосфера" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Юлія Гаюк

Український криголам "Ноосфера" завершив свій другий сезон роботи. За цей час він здійснив три експедиції, а загалом відпрацював чотири місяці. Сьогодні криголам прибув до Кейптауна. Полярники своєю чергою вирішили поділитися світлинами суворих, але надзвичайно гарних умов, в яких працювали.

Фото з'явилися на сторінці Національного арктичного наукового центру у Facebook.

У грудні 2022 судно вирушило з Кейптауна до Антарктики, доставивши до станції команду польських полярників і загін українських технічних фахівців. Відтак "Ноосфера" залишила Антарктику й прибула до Пунта-Аренасу в Чилі.

Наприкінці березня судно знову вийшло до Антарктики з 28 Українською антарктичною експедицією на борту та вантажами, необхідними для зимівлі нової команди.

Українські полярники показали знімки з експедиції на криголамі: дивіться фантастичні фотоУкраїнські полярники показали знімки з експедиції на криголамі: дивіться фантастичні фотоУкраїнські полярники показали знімки з експедиції на криголамі: дивіться фантастичні фото

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

За сезон судно 4 рази перетинало найбурхливіше місце планети - протоку Дрейка, але найекстремальнішими умовами були ті, що трапилися дорогою до Кейптауну.

Там "Ноосфера" на 4 дні зіштовхнулася з тропічним штормом: вітер сягав 31 м/с, а хвиля - 8-9 метрів.

Українські полярники показали знімки з експедиції на криголамі: дивіться фантастичні фотоУкраїнські полярники показали знімки з експедиції на криголамі: дивіться фантастичні фотоУкраїнські полярники показали знімки з експедиції на криголамі: дивіться фантастичні фото

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Найближчим часом наші полярники літаками та наземним транспортом діставатимуться додому. "Ноосфера" залишиться в Кейптауні до наступного антарктичного сезону: повернення судна в Україну до завершення повномасштабної війни не планується.

"Усі ми мріємо та докладаємо максимальних зусиль, щоб настав той час, коли Україна відзначатиме Перемогу, а ми зустрічатимемо нашу чудову "Ноосферу" в Одесі. Але нині можемо пишатися тим, що флагман українського науково-дослідного флоту вже другий рік поспіль успішно виконує антарктичну місію. Не зупиняємося попри всі спроби ворога нас знищити", - зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

Українські полярники показали знімки з експедиції на криголамі: дивіться фантастичні фотоУкраїнські полярники показали знімки з експедиції на криголамі: дивіться фантастичні фото

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Раніше ми показували миле відео, як українські полярники вчать пінгвінів літати, хоч ті й не вміють.

А ще розповідали, якого пінгвіна майже неможливо побачити на станції.

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