Украинские полярники показали снимки с экспедиции на ледоколах: смотрите фантастические фото

Украинский ледокол "Ноосфера" завершил свой второй сезон работы. За это время он совершил три экспедиции, а в общей сложности отработал четыре месяца. Сегодня ледокол прибыл в Кейптаун. Полярники в свою очередь решили поделиться фотографиями суровых, но очень красивых условий, в которых работали.

В декабре 2022 года судно отправилось из Кейптауна в Антарктику, доставив на станцию команду польских полярников и отряд украинских технических специалистов. Затем "Ноосфера" покинула Антарктику и прибыла в Пунта-Аренас в Чили.

В конце марта судно снова вышло в Антарктику с 28 Украинской антарктической экспедицией на борту и грузами, необходимыми для зимовки новой команды.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

За сезон судно 4 раза пересекало самое бурное место планеты - пролив Дрейка, но самыми экстремальными условиями были случившиеся дорогой в Кейптаун.

Там "Ноосфера" на 4 дня столкнулась с тропическим штормом: ветер достигал 31 м/с, а волна - 8-9 метров.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

В ближайшее время наши полярники самолетами и наземным транспортом будут добираться домой. "Ноосфера" останется в Кейптауне до следующего антарктического сезона: возвращение судна в Украину до завершения полномасштабной войны не планируется.

"Все мы мечтаем и прилагаем максимальные усилия, чтобы пришло то время, когда Украина будет отмечать Победу, а мы будем встречать нашу замечательную "Ноосферу" в Одессе. Но сейчас можем гордиться тем, что флагман украинского научно-исследовательского флота уже второй год успешно выполняет антарктическую миссию. Не останавливаемся при всех попытках врага нас уничтожить", - отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter