UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські полярники показали рідкісне видовище в Антарктиді: вражаюче відео

Полярники показали рідкісне видовище (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль

Українські полярники біля станції "Вернадського" в Антарктиді стали свідками рідкісного явища. На власні очі їм вдалось побачити "млинцевий лід".

Відео показали в Національному антарктичному науковому центрі.

Що відомо про "млинці"

"Нещодавно океан в нашому районі знову "напік" льодяних млинців. Погляньте, яке чудове відео цього незвичного явища зняв метеоролог 28-ї УАЕ Олександр Полудень під час виходу в море. Вода неначе вкрита ковдрою з "млинців", - йдеться в повідомленні.

Науковці нагадують, що такий лід може бути діаметром від 30 см до кількох метрів і товщиною до 10 см.

"Млинці" формуються в кілька способів:

Перший - це коли лід замерзає не суцільною корою, а шматочками, які потім обточуються.

Інший варіант - коли на поверхні води утворюється льодова кора - нілас, яка під дією дрібних хвиль ламається на шматочки -"млинці".

Крижане латаття зустрічається не лише в Антарктиці чи Арктиці, а й в інших морях та прісних водоймах, зокрема в Україні.

Раніше ми писали про те, коли містами США почнуть літати автомобілі, створені вихідцем з України.

Також читайте, NASA показали вражаюче відео, як Земля потерпає від викидів токсинів.

Читайте РБК-Україна в Google News
полярникиСтанция Вернадского