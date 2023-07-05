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Украинские полярники показали редкое зрелище в Антарктиде: впечатляющее видео

Полярники показали редкое зрелище (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Украинские полярники у станции Вернадского в Антарктиде стали свидетелями редкого явления. Своими глазами им удалось увидеть "блинный лед".

Видео показали в Национальном антарктическом научном центре.

Что известно о "блинах"

"Недавно океан в нашем районе снова "спек" ледяных блинов. Посмотрите, какое замечательное видео этого необычного явления снял метеоролог 28 УАЭ Александр Полудень во время выхода в море. Вода как будто покрыта одеялом из "блинов", - говорится в сообщении.

Ученые напоминают, что такой лед может быть диаметром от 30 см до нескольких метров и толщиной до 10 см.

"Блинчики" формируются в несколько способов:

Первый - это когда лед замерзает не сплошной корой, а кусочками, которые затем обтачиваются.

Другой вариант - когда на поверхности воды образуется ледовая кора - нилас, которая под действием мелких волн ломается на кусочки - "блины".

Ледяная кувшинка встречается не только в Антарктике или Арктике, но и в других морях и пресных водоемах, в частности в Украине.

Ранее мы писали о том, когда по городам США начнут летать автомобили , созданные выходцем из Украины.

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полярникиСтанция Вернадского