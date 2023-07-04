Стало відомо, коли містами США почнуть літати автомобілі, створені виходцем з України

Американська компанія Alef Aeronautics представила незвичайний автомобіль Model A, який зможе літати. Він допоможе уникати заторів та до того ж їздить на електричній підзарядці, що робить його екологічним.

Що відомо про літаючі автомобілі та коли вони стануть доступними - читайте в матеріалі Styler.

Що відомо про літаючий автомобіль

Розробка автомобіля ведеться ще з 2015 року. Четверо друзів, Костянтин Кислий, Павло Маркін, Олег Петров і Джим Духовни, надихнувшись фільмом "Назад у майбутнє" (який передбачав появу літаючих автомобілів), вирішили створити таку машину.

Перший автоматизований випробувальний політ автомобіля був успішно проведений у 2018 році, а повнорозмірний прототип був запущений наступного року.

Ідея таких авто не є новою. Десятиліттями футурологи думали про створення літаючої машини.

Нові машини здебільшого призначені для того, щоб залишатися на дорогах, в ідеалі лише подорожуючи по повітрю на невеликі висоти та відстані, щоб уникнути заторів.

На Alef Model A встановлено парашут, який активується в екстрених ситуаціях. Автомобіль може проїхати дорогою близько 322 км без підзарядки та пролетіти 177 км повітрям.

Максимальна швидкість автомобіля не може перевищувати 40 км на годину. Авто вже отримало схвалення Федерального авіаційного управління на проведення випробувань.

Як виглядає авто, що літає (фото: Alef Aeronautics)

Яка ціна автомобіля і коли можна купити

Alef Model A буде доступний за ціною від 300 тисяч доларів. Наразі відкриті попередні продажі та щоб потрапити в чергу треба заплатити 150 доларів. Проте, якщо ви хочете отримати автомобіль раніше за інших, можна доплатити 1500 доларів.