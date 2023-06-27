В NASA показали вражаюче відео, як Земля потерпає від викидів токсинів

На роликах різними кольорами замальовані викиди токсинів, які відбувалися на планеті протягом 2021 року в різних куточках світу.

У NASA показали відео, де видно як Земля потерпає від викидів в атмосферу, зокрема вуглекислого газу.

Про те, від яких викидів потерпає Земля в різних точках планети, читайте в матеріалі Styler.

Від яких викидів потерпає Земля

На анімаціях викиди від згоряння викопного палива показані помаранчевим кольором, а викиди від спалювання біомаси - живої чи мертвої рослинності - відображаються червоним.

Вуглекислий газ, що виробляється рослинами, зображено зеленим кольором, а викиди з океанів - синім.

У трьох відео представлено припливи та відпливи вуглекислого у різних регіонах світу та підкреслено місця викидів і поглинання газу протягом 2021 року.

Перше відео

На першому відео про атмосферний простір Північної та Південної Америки, наочно показано жовтувато-коричневу хмару, що представляє викиди від викопного палива та спалювання біомаси, поступово зростає в Північній півкулі. Навіть у такому великому масштабі викиди можна віднести до конкретних регіонів.

Зеленим пунктиром на території Південної Америка зображено поглинання вуглекислого газу деревами, яке відбувається лише вдень.

"Швидка зміна кольорів над тропічним лісом Амазонки показує вплив рослин, які поглинають вуглець під час сонячного дня, а потім вивільняють його в нічний час", - зазначають вчені.

Друге відео

На другому ролику показані викиди над Азією та Австралією.

Науковці зазначають, що найбільш помітною особливість є викиди викопного палива з Китаю, а Австралія виступає як поглинач вуглецю.

Ближче до кінця відео видно, як хмара викидів викопного палива з Північної півкулі дрейфує на південь й охоплює Австралію.

Третє відео

Третє відео висвітлює Африку, Європу та Близький Схід, де переважна більшість викидів викопного палива виробляється в Європі та Саудівській Аравії.

Згідно із заявою, тонкі червоні хмари, що нависають над центральною Африкою, зображують викиди від багать, які люди розпалюють, щоб прибрати залишки врожаю.