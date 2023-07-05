Українські полярники показали рідкісне видовище в Антарктиді: вражаюче відео
Українські полярники біля станції "Вернадського" в Антарктиді стали свідками рідкісного явища. На власні очі їм вдалось побачити "млинцевий лід".
Відео показали в Національному антарктичному науковому центрі.
Що відомо про "млинці"
"Нещодавно океан в нашому районі знову "напік" льодяних млинців. Погляньте, яке чудове відео цього незвичного явища зняв метеоролог 28-ї УАЕ Олександр Полудень під час виходу в море. Вода неначе вкрита ковдрою з "млинців", - йдеться в повідомленні.
Науковці нагадують, що такий лід може бути діаметром від 30 см до кількох метрів і товщиною до 10 см.
"Млинці" формуються в кілька способів:
Перший - це коли лід замерзає не суцільною корою, а шматочками, які потім обточуються.
Інший варіант - коли на поверхні води утворюється льодова кора - нілас, яка під дією дрібних хвиль ламається на шматочки -"млинці".
Крижане латаття зустрічається не лише в Антарктиці чи Арктиці, а й в інших морях та прісних водоймах, зокрема в Україні.
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