Украинские полярники показали редкое зрелище в Антарктиде: впечатляющее видео
Украинские полярники у станции Вернадского в Антарктиде стали свидетелями редкого явления. Своими глазами им удалось увидеть "блинный лед".
Видео показали в Национальном антарктическом научном центре.
Что известно о "блинах"
"Недавно океан в нашем районе снова "спек" ледяных блинов. Посмотрите, какое замечательное видео этого необычного явления снял метеоролог 28 УАЭ Александр Полудень во время выхода в море. Вода как будто покрыта одеялом из "блинов", - говорится в сообщении.
Ученые напоминают, что такой лед может быть диаметром от 30 см до нескольких метров и толщиной до 10 см.
"Блинчики" формируются в несколько способов:
Первый - это когда лед замерзает не сплошной корой, а кусочками, которые затем обтачиваются.
Другой вариант - когда на поверхности воды образуется ледовая кора - нилас, которая под действием мелких волн ломается на кусочки - "блины".
Ледяная кувшинка встречается не только в Антарктике или Арктике, но и в других морях и пресных водоемах, в частности в Украине.
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