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Українські полярники показали кумедне відео з пінгвінами: крадуть камінці один у одного

Фото: Полярники показали кумедні моменти з життя пінгвінів (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Анна Шиканова

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" показали неймовірно миле відео про життя пінгвінів. Пінгвіни будують своє гнізда з каміння і при цьому не соромляться красти каміння одне в одного.

Відео біолога Марти Дзиндри опублікували на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Субантарктичні пінгвіни будують свої гнізда з каміння та часто крадуть один в одного будівельні матеріали. Через це можуть виникнути навіть конфлікти та бійки.

Біолог 27 УАЕ Марта Дзиндра спіймала на відео момент, коли пінгвін стягнув із гнізда свого співвітчизника камінь. Але власник житла відреагував спокійно, хоч і показав злодію, що бачить усі його дії.

"Обкрадений господар відреагував спокійно і тільки натякнув, що він все бачить. Як думаєте, це природна ввічливість чи він просто теж те каміння у якогось сусіда "позичив"?" - йдеться у повідомленні.

Як відзначають полярники, спостереження за тваринами – невід'ємна частина роботи біологів.

Вони постійно рахують пінгвінів, їх гнізда, відкладені яйця та малюків, відстежують динаміку цих тварин. Під час таких спостережень можна зловити милі, кумедні та цікаві моменти.

До речі, раніше ми писали про те, що українські полярники показали перших немовлят.

А ще розповідали про те, що полярники показували, як виглядають пінгвіни, що стрибають.

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