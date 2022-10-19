Українські полярники показали кумедне відео з пінгвінами: крадуть камінці один у одного

Субантарктичні пінгвіни будують свої гнізда з каміння та часто крадуть один в одного будівельні матеріали. Через це можуть виникнути навіть конфлікти та бійки.

Біолог 27 УАЕ Марта Дзиндра спіймала на відео момент, коли пінгвін стягнув із гнізда свого співвітчизника камінь. Але власник житла відреагував спокійно, хоч і показав злодію, що бачить усі його дії.

"Обкрадений господар відреагував спокійно і тільки натякнув, що він все бачить. Як думаєте, це природна ввічливість чи він просто теж те каміння у якогось сусіда "позичив"?" - йдеться у повідомленні.

Як відзначають полярники, спостереження за тваринами – невід'ємна частина роботи біологів.

Вони постійно рахують пінгвінів, їх гнізда, відкладені яйця та малюків, відстежують динаміку цих тварин. Під час таких спостережень можна зловити милі, кумедні та цікаві моменти.