Украинские полярники показали первых новорожденных тюленят: мимишность зашкаливает (фото)

Украинские полярники со станции "Академика Вернадского" показали милые фото новорожденных тюленей Уэдделла. Первый детеныш этих животных, рожденный в этом сезоне, увидел свет на соседнем острове Винтер, а второй - на льдине около острова Скуа в проливе Скуа Крик.

Об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре на странице в Facebook .

"Совсем малютка, еще не отходит от матери, но, надо сказать, растет на глазах (может набирать до 6-7 кг в день)", - так описывают полярники тюленят-малышей.

Отмечается, что новорожденные тюленята, которых называют щенками, передвигаются сейчас еще неуверенно, так как у них еще только формируется мышечная система, но уже через несколько недель "начнется учебный процесс, и малыши будут учиться выживать в суровых антарктических условиях".

Около станции Вернадского родились первые в этом сезоне тюлени Уэдделла (фото: facebook.com/AntarcticCenter / Сергей Глотов)

Полярники также рассказали, что у самок тюленей Уэдделла беременность длится 10 месяцев. Рождение малышей происходит на поверхности льда. Каждая самка приносит по одному малышу.

Обычно новорожденные тюленята весят 25-30 кг, в длину достигают 1,3 м. А вот когда будут взрослыми, их вес должен составить около 400 кг.

Мама-тюлень 7 недель кормит своего малыша, после чего молодые особи отправляются в воду и начинают самостоятельную жизнь. Живут тюлени Уэдделла относительно долго - 20 лет.

Полярники с украинской станции "Академик Вернадский" показали, как выглядят новорожденные тюлени (фото: facebook.com/AntarcticCenter / Сергей Глотов)

"Только в Антарктиде тюлени не боятся человека. Почему? Потому что здесь вовремя их взяли под охрану. Скажем, на Балтике их преследуют еще со времен палеолита, поэтому если увидеть здесь тюленя, можно еще 10 лет рассказывать другим об этом. А вот в Антарктике такое чудо", - говорится в публикации.

Полярники добавили, что пока еще не узнали пол новорожденных тюленей, а как только это выяснится, они объявят конкурс на лучшие имена для этих невероятных животных.

Первые новорожденные тюлени Уэдделла возле станции Вернадского на Антарктиде (фото: facebook.com/AntarcticCenter / Сергей Глотов)