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Украинские полярники показали забавное видео с пингвинами: крадут камушки друг у друга

Фото: Полярники показали забавные моменты из жизни пингвинов (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Анна Шиканова

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" показали невероятно милое видео о жизни пингвинов. Пингвины строят свое гнезда из камней и при этом не стыдятся воровать камни друг у друга.

Видео биолога Марты Дзиндры опубликовали на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Субантарктические пингвины строят свои гнезда из камней и часто крадут друг у друга строительные материалы. Из-за этого могут возникнуть даже конфликты и драки.

Биолог 27 УАЕ Марта Дзиндра поймала на видео момент, когда пингвин стащил из гнезда своего соотечественника камень. Но владелец жилья отреагировал спокойно, хотя и показал вору, что видит все его действия.

"Обворованный хозяин отреагировал спокойно и только намекнул, что он все видит. Как думаете, это природная вежливость или он просто тоже те камни у какого-то соседа "одолжил"?" - говорится в сообщении.

Как отмечают полярники, наблюдение за животными - неотъемлемая часть работы биологов.

Они постоянно считают пингвинов, их гнезда, отложенные яйца и малышей, отслеживают динамику этих животных. Во время таких наблюдений можно словить милые, забавные и интересные моменты.

Кстати, ранее мы писали о том, что украинские полярники показали первых новорожденных тюленят.

А еще рассказывали о том, что полярники показывали, как выглядят прыгающие пингвины.

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твариниполярникиСтанция Вернадского