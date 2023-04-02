Українські перевізники продовжують возити людей в Росію: як працює схема

Як функціонують рейси

Відправляються автобуси з великих міст України, зокрема з Києва, Львова, Дніпра та багатьох інших обласних центрів. Спочатку буси їдуть до Польщі, де у Варшаві відбувається пересадка, а потім через Литву та Латвію прямими рейсами прибувають до столиці РФ Москви.

Вартість таких подорожей становить близько 250-350 доларів, тобто приблизно від 9 до 13 тисяч гривень відповідно.

Як пояснюють приватні перевізники, оплату за поїздку беруть не на старті рейсу, а вже у Варшаві чи після перетину кордону із РФ. Так для броні квитка пасажирам заздалегідь платити нічого не потрібно. Тривалість поїздки в одну сторону - трохи понад дві доби.

Від українців, які вирушають у рейси до Москви, перевізники можуть запросити фото закордонного паспорта, запитують ПІБ та номер телефону. З Києва рейси виїжджають вівторками та суботами, а посадка проходить біля центрального залізничного вокзалу.

Знайти інформацію про подібні пасажирські перевезення і РФ не складає складності в мережі, де в коментарях також можна дізнатися нюанси про ціни, конкретні рейси, умови поїздок.

Чи можна притягти до відповідальності перевізників

За словами юристів, хоча напрямки досить сумнівні, приватних перевізників, які пропонують такі рейси з України до Росії, покарати неможливо. Все тому, пояснює адвокат Ростислав Кравець, що так побудовано схему, коли єдиного перевізника немає.

"І звинувачувати у колабораційній діяльності, підриві національної економіки чи невиконанні рішення РНБО України також буде вкрай складно, тому що це різні особи та юридично одна з одною ніяк не пов'язані", - каже він.

Також адвокат зазначив, що подібні схеми працювали після заборони регулярного авіасполучення з РФ у 2015 році, коли українці летіли до столиці Білорусі Мінськ, де пересідали на інші літаки, вже до Москви.

"Нікого за це до відповідальності не притягали та притягнути неможливо. Фактично нічого незаконного у цій схемі немає. Немає єдиного перевізника", - додав він.