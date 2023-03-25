Росія блокує повернення дітей-сиріт в Україну, - Верещук

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За її словами, Україна постійно вимагає повернути дітей-сиріт, однак росіяни відмовляють у цьому. При цьому, російська уповноважена з прав дитини демонстративно всиновина незаконно вивезеного з України хлопчика.

"Я відверто шокована поведінкою російських посадовців. Виявляється, їм замало просто вчинення злочину. Вони ще й нахабно хизуються цим. Я думаю, що це якесь збочення - показувати всьому світові своє лиходійство. Але все це не залишиться без покарання", - сказала Верещук.