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Росія блокує повернення дітей-сиріт в Україну, - Верещук

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Субота 25 березня 2023 03:15
Росія блокує повернення дітей-сиріт в Україну, - Верещук Фото: віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук (УНІАН)
Автор: Антон Малиновський

Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук заявила, що Росія блокує повернення депортованих дітей-сиріт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За її словами, Україна постійно вимагає повернути дітей-сиріт, однак росіяни відмовляють у цьому. При цьому, російська уповноважена з прав дитини демонстративно всиновина незаконно вивезеного з України хлопчика.

"Я відверто шокована поведінкою російських посадовців. Виявляється, їм замало просто вчинення злочину. Вони ще й нахабно хизуються цим. Я думаю, що це якесь збочення - показувати всьому світові своє лиходійство. Але все це не залишиться без покарання", - сказала Верещук.

Нагадаємо, що згідно до заяви радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, росіяни били та погрожували дітям, яких депортували з України.

Також ми писали, що 23 березня, Україна повернула з окупованих територій двох дітей.

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Ірина Верещук діти
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