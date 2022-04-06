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Оккупанты похищают мирных украинцев, чтобы потом выдать их за "военнопленных", - Денисова

Новина українською →
Киев, Среда 06 апреля 2022 15:56
Оккупанты похищают мирных украинцев, чтобы потом выдать их за "военнопленных", - Денисова Фото: российские оккупанты похищают гражданских украинцев (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты похищают мирных украинцев, чтобы затем выдать их за "военнопленных". Гражданских переодевают в военную форму и заставляют сниматься в пропагандистских роликах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

"Есть свидетельства о том, что, отступая из Киевской области, российские войска похищали гражданских украинцев, которых теперь демонстрируют в российских СМИ как "пленных" военнослужащих Вооруженных сил Украины", - написала в Facebook омбудсмен.

По ее словам, гражданских украинцев переодевали в военную форму и принуждали участвовать в пропагандистских видеороликах оккупантов. Родственники одного из похищенных мужчин опознали его на видео.

Омбудсмен добавила, что о массовом захвате мирных жителей стало известно также от освобожденного из российского плена украинского военного. Он сообщил, что в СИЗО Курска оккупанты держат более 40 гражданских украинцев.

"Кроме того, в российских СМИ вчера появилась информация о якобы ликвидации 93 "украинских дезертиров" из Мариуполя, бежавших из города в гражданской одежде. Фактически это может свидетельствовать о массовой казни гражданских граждан Украины", - отметила Денисова.

Такие действия российских оккупантов являются военным преступлением против человечности. Омбудсмен призвала Комиссию ООН и другие международные организации учесть эти преступления России в Украине.

Напомним, ранее Денисова сообщила о пытках и издевательствах над украинками-военнослужащими, которые попали в российский плен.

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