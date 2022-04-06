Оккупанты похищают мирных украинцев, чтобы потом выдать их за "военнопленных", - Денисова
Российские оккупанты похищают мирных украинцев, чтобы затем выдать их за "военнопленных". Гражданских переодевают в военную форму и заставляют сниматься в пропагандистских роликах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.
"Есть свидетельства о том, что, отступая из Киевской области, российские войска похищали гражданских украинцев, которых теперь демонстрируют в российских СМИ как "пленных" военнослужащих Вооруженных сил Украины", - написала в Facebook омбудсмен.
По ее словам, гражданских украинцев переодевали в военную форму и принуждали участвовать в пропагандистских видеороликах оккупантов. Родственники одного из похищенных мужчин опознали его на видео.
Омбудсмен добавила, что о массовом захвате мирных жителей стало известно также от освобожденного из российского плена украинского военного. Он сообщил, что в СИЗО Курска оккупанты держат более 40 гражданских украинцев.
"Кроме того, в российских СМИ вчера появилась информация о якобы ликвидации 93 "украинских дезертиров" из Мариуполя, бежавших из города в гражданской одежде. Фактически это может свидетельствовать о массовой казни гражданских граждан Украины", - отметила Денисова.
Такие действия российских оккупантов являются военным преступлением против человечности. Омбудсмен призвала Комиссию ООН и другие международные организации учесть эти преступления России в Украине.
Напомним, ранее Денисова сообщила о пытках и издевательствах над украинками-военнослужащими, которые попали в российский плен.
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