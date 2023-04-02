Украинские перевозчики продолжают возить людей в Россию: как работает схема

Как функционируют рейсы

Отправляются автобусы из крупных городов Украины, в частности из Киева, Львова, Днепра и многих других областных центров. Сначала бусы едут в Польшу, где в Варшаве происходит пересадка, а после через Литву и Латвию прямыми рейсами прибывают в столицу РФ Москву.

Стоимость таких путешествий составляет около 250-350 долларов, то есть примерно от 9 до 13 тысяч гривен соответственно.

Как объясняют частные перевозчики, оплату за поездку берут не на старте рейса, а уже в Варшаве или после пересечения границы с РФ. Так, для брони билета пассажирам заранее платить ничего не нужно. Продолжительность поездки в одну сторону - чуть более двух суток.

От украинцев, отправляющихся в рейсы в Москву, перевозчики могут запросить фото загранпаспорта, спрашивают ФИО и номер телефона. Из Киева рейсы выезжают по вторникам и субботам, а посадка проходит возле центрального железнодорожного вокзала.

Найти информацию о подобных пассажирских перевозках и РФ не составляет сложности в сети, где в комментариях также можно узнать нюансы о ценах, конкретных рейсах, условиях поездок.

Можно ли привлечь к ответственности перевозчиков

По словам юристов, хотя направления весьма сомнительные, частных перевозчиков, предлагающих такие рейсы из Украины в Россию, наказать невозможно. Все потому, объясняет адвокат Ростислав Кравец, что так построена схема, когда единого перевозчика нет.

"И винить в коллаборационной деятельности, подрыве национальной экономики или невыполнении решения СНБО Украины также будет крайне сложно, потому что это разные лица и юридически друг с другом никак не связаны", - говорит он.

Также адвокат отметил, что подобные схемы работали после запрета регулярного авиасообщения с РФ в 2015 году, когда украинцы летели в столицу Беларуси Минск, где пересаживались на другие самолеты, уже до Москвы.

"Никого за это к ответственности не привлекали и привлечь невозможно. Фактически ничего незаконного в этой схеме нет. Нет единого перевозчика", - добавил он.