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Українські патрульні назвали основне правило для водіїв в авто: сума штрафу чимала

Чому важливо пристібати ремінь безпеки в автомобілі (фото: t.me/kyivpatrol)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні водії повинні дотримуватись правил дорожнього руху. Патрульні назвали основне правило, за нехтування якого можна отримати чималий штраф.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, яке правило впливає на захист водія та пасажирів.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Telegram-канал "Патрульної поліції Києва" та сайт "Дорожній адвокат".

Яке правило дотримуватись

Патрульні закликають запам'ятати основне правило в авто - перед початком руху пристібатися ременем безпеки. Основним призначенням пристебнутого ременя безпеки є захист водія та пасажирів від серйозних травмувань під час ДТП.

Ремені безпеки надійно фіксують громадян у сидіннях автівок. 

Згідно з ч. 5 ст. 121 КУпАП, за порушення правил користування пасками безпеки передбачено штраф у розмірі 510 грн.

"Будьте відповідальними водіями та пасажирами", - йдеться у повідомленні.

Принцип дії при аварії

Під час аварії ремінь безпеки надійно фіксує пасажира, запобігаючи його викиданні з сидіння. Це дозволяє рівномірно розподілити силу удару по більш міцних частинах тіла, як-от таз і грудна клітка.

Рівень також запобігає зіткненню пасажира з елементами салону автомобіля, такими як кермо чи вітрове скло. Важливо є його здатність зберігати людину у безпечній позиції під час перекидання автомобіля. 

Як правильно користуватись ременем

На відмінну від багатьох інших компонентів автомобіля, ремінь безпеки потребує мінімального, але важливого регулювання.

Необхідно впевнитись, що ремінь, що ремінь щільно прилягає до тіла, але при цьому немає дискомфорту. Регулювання висоти ременя безпеки важливе для того, щоб проходив через середину плеча, а не через шию або під пахвами.

Правильно налаштований ремінь повинен лежати рівно і без скручувань, а замок повинен бути надійно зафіксований.

Важливо пам'ятати, що неправильне використання може знизити його ефективність та підвищити ризик травм під час ДТП.

 

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