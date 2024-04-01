Украинские патрульные назвали основное правило для водителей в авто: сумма штрафа немалая

В Украине водители должны соблюдать правила дорожного движения. Патрульные назвали основное правило, за пренебрежение которого можно получить немалый штраф.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какое правило влияет на защиту водителя и пассажиров.
При написании материала использовались следующие источники: Telegram-канал "Патрульной полиции Киева" и сайт "Дорожный адвокат".
Патрульные призывают запомнить основное правило в авто - перед началом движения пристегиваться ремнем безопасности. Основным предназначением пристегнутого ремня безопасности является защита водителя и пассажиров от серьезных травм во время ДТП.
Ремни безопасности надежно фиксируют граждан в сиденьях автомобилей.
Согласно ч. 5 ст. 121 КУоАП, за нарушение правил пользования ремнями безопасности предусмотрен штраф в размере 510 грн.
"Будьте ответственными водителями и пассажирами", - говорится в сообщении.
Во время аварии ремень безопасности надежно фиксирует пассажира, предотвращая его выбрасывание из сидения. Это позволяет равномерно распределить силу удара по более крепким частям тела, таких как таз и грудная клетка.
Уровень также предотвращает столкновение пассажира с элементами салона автомобиля, такими как руль или ветровое стекло. Важной есть его способность сохранять человека в безопасной позиции во время опрокидывания автомобиля.
В отличие от многих других компонентов автомобиля, ремень безопасности требует минимальной, но важной регулировки.
Необходимо убедиться, что ремень плотно прилегает к телу, но при этом нет дискомфорта. Регулировка высоты ремня безопасности важна для того, чтобы проходил через середину плеча, а не через шею или под мышками.
Правильно настроенный ремень должен лежать ровно и без скручиваний, а замок должен быть надежно зафиксирован.
Важно помнить, что неправильное использование может снизить эффективность и повысить риск травм во время ДТП.
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