Ось як можна заощадити на купівлі автомобільних шин: надійні способи

Шини стають дедалі дорожчими і вибрати правильну для вашого автомобіля та бюджету може бути складно. Коли настане час, коли вам доведеться замінити одну або кілька шин, варто знати, як можна заощадити.

При написанні використовувались такі джерела: сайт Tire express та Olx.ua.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як можна заощадити гроші при купівлі нових автомобільних шин.

Що впливає на вартість автомобільних шин

Вартість коліс передусім залежить від їхнього стану. Вони можуть бути нові або вже мати певний пробіг.

На ціну також суттєво впливає типорозмір, а саме посадковий діаметр покришки. Зокрема, чим він менший, то дешевша шина. Це пов’язано з економією матеріалів з боку виробника, а також із маркетинговими націнками.

Тобто ціна 13- та 19-дюймових коліс одного й того самого бренду може відрізнятись у кілька разів. Перед купівлею треба обов’язково ознайомитися з типорозмірами, які рекомендує завод-виробник для вашого автомобіля.

Як заощадити

Робіть покупки раніше

Щоб отримати найкращу ціну на свої шини, плануйте покупку заздалегідь. Знайдіть час, щоб оглянути пропозиції, як на місці, так і в інтернеті.

Заощадити під час вибору нових шин можна, уважно стежачи за сезонними знижками на онлайн-майданчиках. Крім того, буває, що хтось з автомобілістів помилково купив собі хибний розмір і продає новий товар із суттєвою знижкою.

Зношеність

Деякі моделі шин створені для кращої стійкості до зношування і, отже, служать довше. Тому ви можете відкласти наступну заміну. Робіть розрахунки з урахуванням ціни та середньорічного пробігу.

Спробуйте домовитися

Роздрібний продавець шин може бути відкритим для переговорів, щодо того, щоб зробити знижку. Небагато споживачів пробують це, але ви можете бути здивовані результатами.

На що звернути уваги при покупці

Купуючи шини онлайн, варто звертати увагу на кілька моментів. Зокрема, не потрібно соромитись попросити у продавця додаткові фото, які допоможуть виявити можливі пошкодження та дізнатися дату виготовлення.

Якщо фото загалом є інформативними, але у вас виникли сумніви стосовно відповідності наявних фото й того товару, який вам хочуть продати, то варто попросити кілька додаткових знімків на ваш розсуд.

До того ж про асортимент продавця багато що можуть сказати інші оголошення і стаж - як давно він зареєстрований на сайті