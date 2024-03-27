5 моделей автомобілів, які дорогі в обслуговуванні

Купівля автомобіля - це не кінець витрат, а лише початок. Придбати автомобіль не проблема, набагато більший виклик - його утримання в належному стані. Є певні марки, які вважаються дорогими в обслуговуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку блогера " nik.cars ".

Моделі авто, які дорогі в обслуговуванні

Porsche Cayenne

Мова йде про автомобілі 2007-2008 років випуску. В обслуговуванні доведеться витратити чимало коштів.

Трапляються випадки, коли власники продають їх у "мінуси", аби якомога швидше здихатися цієї машини. До того ж такі машини дуже довго продаються.

Porsche Cayenne (фото: wikipedia)

Range Rover

Такий автомобіль ремонтувати доведеться дуже часто. Однак, це стосується не нових моделей.

Range Rover (фото: wikipedia)

BMW

Експерт зазначив, що йдеться про третю, п'яту та сьому моделі. До того ж згадується BMW X5 та X3. Зокрема, йдеться про моделі 2003-2005 років.

Власникам доведеться витратити на обслуговування чимало грошей.

Однак, якщо вирішите продати такі машини, то це буде непросто, адже на той момент ви вже можете витратити багато грошей.

BMW X5 (фото: wikipedia)

Mercedes S-Class (W221)

Ця модель надто дорога в обслуговуванні. Перш ніж купувати такий автомобіль, варто знати, що ремонт може коштувати дорого. Це бізнес-клас, але його також треба чинити.

Mercedes S-Class (W221)

Авто у розшуку

Найбільше грошей, а може й все інше, у вас забере автомобіль, який перебуває в розшуку. Потрібно уважно перевіряти всі варіанти, щоб потім не виникли неприємності.

Фахівець радить завжди купувати авто через МРЕО та переоформлювати. Не варто довіряти неперевіреним продавцям.