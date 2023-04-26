Українські мобільні оператори показали найбюджетніші тарифи: які ціни і послуги

Бюджетні пакети від Київстар, Vodafone та lifecell

Тарифний план від мобільного оператора Київстар "Любов до батьків" із вартістю пакета 125 гривень може запропонувати абонентам:

дзвінки у мережі Київстар - безліміт;

дзвінки на номери інших операторів - 50 хвилин;

мобільний інтернет - 5 Гб (після того, як кількість буде витрачено, буде застосовуватись 10 грн/пакет 100 МБ);

50 SMS по Україні.

У цьому пакеті також варто зазначити, що не здійснюватиметься тарифікація при користуванні популярними соцмережами та месенджерами, додатками держпослуг та навчальними програмами.

Абоненти зможуть обрати одну із Суперсил безкоштовно.

Тарифний план призначений для абонентів від 60 років та людей з інвалідністю І-ІІІ групи.

Тариф від Київстар "Любов до батьків" (фото: скріншот kyivstar.ua)

Найбюджетніший тариф від Vodafone - Red Turbo, з вартістю 125 грн на місяць, або 100 грн/місяць для нових абонентів у перші пів року з дня підключення. Він передбачає такі опції:

1000 хвилин на усі мережі в Україні;

SMS по 50 копійок країною;

безмежний мобільний інтернет на зв'язок 4G.

Тут важливо зазначити, що у тарифі діють спеціальні умови на території 13 областей.

Тариф від Vodafone Red Turbo (фото: скріншот vodafone.ua)

Ще одним дешевим тарифом "Водафон" є Device 4G із вартістю 130 грн на місяць. Він пропонує абонентам:

платний зв'язок у мережі та інші оператори - 1,5 гривні за хвилину;

SMS по 1,5 грн на всі мережі;

мобільний інтернет - 30 Гб (4G), а якщо вони витрачені, то за кожен Гб понад пакет потрібно платити по 15 грн.

Тариф від Vodafone Device 4G (фото: скріншот vodafone.ua)

Найдешевшим тарифним планом від Lifecell став "Просто Лайф" із вартістю 90 гривень на 4 тижні (при переносі номера). Він пропонує абонентам:

300 хвилин на дзвінки на всі мобільні оператори по Україні, а коли вони закінчаться - безлім залишається на "Лайфі";

мобільний інтернет - 8 Гб;

Також передбачаються знижки для студентів.

Якщо номер зареєстрований, то вартість тарифу становитиме 110 грн/4 тижні, а стандартна ціна пакета - 120 грн/4 тижні.

Тариф від Lifecell "Просто Лайф" (фото: скріншот lifecell.ua)