Українські мобільні оператори показали найбюджетніші тарифи: які ціни і послуги

Українські мобільні оператори на тлі анонсованих подорожчань тарифів представили найбюджетніші варіанти пакетів, які можуть підійти клієнтам, не дуже вимогливим до інтернету, і бажаючим мати стандартні набори послуг за мінімальні гроші.
Якими найдешевшими тарифами на мобільний зв'язок можуть скористатися українці - читайте у матеріалі нижче.
Тарифний план від мобільного оператора Київстар "Любов до батьків" із вартістю пакета 125 гривень може запропонувати абонентам:
У цьому пакеті також варто зазначити, що не здійснюватиметься тарифікація при користуванні популярними соцмережами та месенджерами, додатками держпослуг та навчальними програмами.
Абоненти зможуть обрати одну із Суперсил безкоштовно.
Тарифний план призначений для абонентів від 60 років та людей з інвалідністю І-ІІІ групи.
Тариф від Київстар "Любов до батьків" (фото: скріншот kyivstar.ua)
Найбюджетніший тариф від Vodafone - Red Turbo, з вартістю 125 грн на місяць, або 100 грн/місяць для нових абонентів у перші пів року з дня підключення. Він передбачає такі опції:
Тут важливо зазначити, що у тарифі діють спеціальні умови на території 13 областей.
Тариф від Vodafone Red Turbo (фото: скріншот vodafone.ua)
Ще одним дешевим тарифом "Водафон" є Device 4G із вартістю 130 грн на місяць. Він пропонує абонентам:
Тариф від Vodafone Device 4G (фото: скріншот vodafone.ua)
Найдешевшим тарифним планом від Lifecell став "Просто Лайф" із вартістю 90 гривень на 4 тижні (при переносі номера). Він пропонує абонентам:
Також передбачаються знижки для студентів.
Якщо номер зареєстрований, то вартість тарифу становитиме 110 грн/4 тижні, а стандартна ціна пакета - 120 грн/4 тижні.
Тариф від Lifecell "Просто Лайф" (фото: скріншот lifecell.ua)
Раніше ми розповідали, які прості способи дозволять зекономити мобільний трафік і не переплачувати.
Нагадаємо також, що наприкінці лютого українські мобільні оператори підтвердили підвищення вартості тарифів.