Вимушені зміни. Мобільні оператори підвищують вартість тарифів: які будуть ціни

Майже всі українські мобільні оператори найближчим часом підвищать тарифи. В середньому зростання цін буде на рівні 20-75 гривень. Але підвищити ціни збираються не всі компанії.

РБК-Україна запитало у мобільних операторів, в кого з них зростуть тарифи, коли це відбудеться і як подорожчає зв'язок.

Наскільки зростуть ціни та хто підніме вартість зв'язку

Зростання вартості тарифів РБК-Україна підтвердили в компанії "Київстар". Там зауважили, що приділяють велику увагу тому, щоб зміни не були суттєвими.

"По-перше, ми змінюємо умови лише для тих абонентів, у кого вони без змін 1 або більше років. По-друге, наші зміни завжди супроводжуються завчасною системною роботою з абонентами. Якщо клієнт активно користується послугами та витрачає навіть більше за місяць, ніж вартість його пакета, ми запропонуємо йому новий тариф. Це те, що можна зробити незадовго до запланованих змін – за 1-2 місяці. За рік до змін ми працюємо із ціновою пропозицією “на полиці", – пояснили у компанії.

Якщо у 2021 році початкова вартість тарифу передплати була 135 грн, то зараз вона становить 150 грн, а незабаром може стати 175 грн.

"Це вимушені зміни, які продиктовані ринком. І, звісно, зміна вартості послуг у нас завжди супроводжується збільшенням обсягу послуг. Якщо клієнтам не треба більший обсяг послуг, то ми даємо можливість всім абонентам змінити свій тариф на дешевший. І це безкоштовно. У середньому, якщо дивитися на зміни за один період, то зростання вартості відбувається на рівні плюс-мінус відсоток інфляції”, – додали у "Київстарі".

Фото: В середньому зростання цін на тарифи буде на рівні 20-75 гривень (Getty Images)

З 22 лютого 2023 року мобільний оператор lifecell також перегляне вартість пакетів послуг, розповіли РБК-Україна у компанії. Зміни торкнуться більшості тарифних планів, а вартість зросте на 20-75 грн в залежності тарифу.

"Ми змушені переглянути вартість пакетів послуг через низку факторів, пов’язаних зі збройною агресією РФ на території України, а також через об’єктивні економічні чинники. Постійний ремонт та закупівля для нього обладнання після обстрілів, створення резерву сучасних Li-Ion батарей та генераторів на вузлові технологічні майданчики по актуальному курсу валют, підвищення вартості логістики та палива негативно впливають на здатність оператора надавати послуги зв’язку", – пояснили у прес-службі.

Але не всі оператори збираються робити тарифи дорожчими. Так, у компанії Vodafone РБК-Україна відзначили, що підвищувати вартість тарифів найближчим часом не планують.

Будівництво станцій та акумулятори. Чому ростуть тарифи

Зміна вартості тарифів мобільних послуг має такі ж економічні причини, як і у більшості товарів. Зростання вартості ресурсів, які залучені для створення товару, необхідність повертати раніше вкладені у розвиток інвестиції, конкурентна ситуація на ринку та інші причини – все це диктує ріст цін, пояснюють РБК-Україна у "Київстарі".

Ресурси, у випадку із мобільними послугами, – це вартість високотехнологічного обладнання, яке оператор купує за кордоном та за валюту. Тому зміна курсу валют впливає з часом на вартість.

"А ще це оплата електроенергії або вартості оренди території для розміщення базових станцій. Витрати на це за минулий рік також зросли суттєво. Велику роль грає необхідність інвестувати у відновлення зруйнованої мережі (до 80% базових станцій на звільнених територіях Херсонської та Луганської областей – практично знищені). Також вкладаємо у будівництво нових базових станцій, модернізацію раніше встановлених. Наприклад, у воєнний 2022 рік ми збудували 700 нових базових станцій – стільки ж, як у мирний 2021-й", – пояснили у прес-службі.

Окрім компенсації втрат через руйнування інфраструктури, в компанії lifecell продовжують інвестувати у розширення ємностей та побудову нових базових станцій на заході й в центрі країни, щоб задовільнити зростаючий попит на телеком-послуги, адже туди перемістились мільйони українців з окупованих регіонів та областей активних бойових дій.

Фото: Оператори понесли величезні втрати через збройну агресію РФ, ракетні удари та руйнування базових станцій зв'язку (Getty Images)

"Наша мета як оператора – за будь-яких обставин забезпечувати безперервність роботи мобільної мережі. Тому перегляд цін – вимушена для нас міра, але вона дозволить й надалі працювати й надавати послуги мільйонам абонентів. Розуміємо, що більшість абонентів відчувають тиск від зростання цін, тому пропонуємо скористатися послугою "Тарифна підписка" та сплатити пакет послуг на рік вперед. Це дозволить зафіксувати "стару" вартість і додатково отримати знижку до 15%. Також можна самостійно обрати будь-який відкритий для підключення тарифний план та змінити його без додаткової плати", – прокоментували у lifecell.

У "Київстарі" розповіли, що зараз інженери також покращують роботу мережі в умовах відключення світла. Для цього закупили та встановили 16 000 акумуляторних батарей та залучають додатково до них ще й понад 1300 генераторів. Всі ці чинники впливають на вартість послуг.

Капітальні витрати "Київстар" у 2022 році склали майже 4 мільярди гривень. Це кошти, які пішли на тікі ключові напрямки, як відновлення зруйнованої мережі, будівництво нових базових станцій та модернізація старих. Багато коштів були витрачені на закупівлю акумуляторів та генераторів для базових станцій і на безперебійні джерела живлення для домашнього інтернету.

"При цьому у 2023 році ми продовжуємо відновлювати зруйновану мережу на Херсонщині та Харківщині, де до 80% обладнання було повністю знищено. Можливо ще гірша ситуація нас чекає на решті тимчасово окупованих територіях. Тому ми готуємося збільшувати інвестиції, щоб відновити український зв'язок на всій території України", – додали у компанії.