Украинские мобильные операторы показали самые бюджетные тарифы: какие цены и услуги

Украинские мобильные операторы на фоне анонсированных подорожаний тарифов представили самые бюджетные варианты пакетов, которые могут подойти клиентам, не очень требовательным к интернету, и желающим иметь стандартные наборы услуг за минимальные деньги.
Какими самыми дешевыми тарифами на мобильную связь могут воспользоваться украинцы - читайте в материале ниже.
Тарифный план от мобильного оператора Киевстар "Любовь к родителям" со стоимостью пакета 125 гривен может предложить абонентам:
В этом пакете также стоит отметить, что не будет осуществляться тарификация при пользовании популярными соцсетями и мессенджерами, приложениями госуслуг и обучающими программами.
Абоненты смогут выбрать одну из Суперсил бесплатно.
Тарифный план предназначен для абонентов от 60 лет и людей с инвалидностью I–III группы.
Тариф от Киевстар "Любовь к родителям" (фото: скриншот kyivstar.ua)
Самый бюджетный тариф от Vodafone - Red Turbo, со стоимостью 125 грн в месяц, или же 100 грн/месяц для новых абонентов в первые полгода со дня подключения. Он предусматривает такие опции:
Тут важно отметить, что в тарифе действуют специальные условия на территории 13 областей.
Тариф от Vodafone Red Turbo (фото: скриншот vodafone.ua)
Еще одним дешевым тарифом "Водафон" является Device 4G со стоимостью 130 грн в месяц. Он предлагает абонентам:
Тариф от Vodafone Device 4G (фото: скриншот vodafone.ua)
Самым дешевым тарифным планом от Lifecell стал "Просто Лайф", со стоимостью 90 гривен на 4 недели (при переносе номера). Он предлагает абонентам:
Также предусматриваются скидки для студентов.
Если номер зарегистрирован, то стоимость тарифа составит 110 грн/4 недели, а стандартная цена пакета - 120 грн/4 недели.
Тариф от Lifecell "Просто Лайф" (фото: скриншот lifecell.ua)
Ранее мы рассказывали, какие простые способы позволят сэкономить мобильный трафик и не переплачивать.
Напомним также, что в конце февраля украинские мобильные операторы подтвердили повышение стоимости тарифов.