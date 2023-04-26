Украинские мобильные операторы показали самые бюджетные тарифы: какие цены и услуги

Бюджетные пакеты от Киевстар, Vodafone и lifecell

Тарифный план от мобильного оператора Киевстар "Любовь к родителям" со стоимостью пакета 125 гривен может предложить абонентам:

звонки в сети Киевстар - безлимит;

звонки на номера других операторов - 50 минут;

мобильный интернет - 5 Гб (после того, как количество будет потрачено, будет применяться 10 грн/пакет 100 МБ);

50 SMS по Украине.

В этом пакете также стоит отметить, что не будет осуществляться тарификация при пользовании популярными соцсетями и мессенджерами, приложениями госуслуг и обучающими программами.

Абоненты смогут выбрать одну из Суперсил бесплатно.

Тарифный план предназначен для абонентов от 60 лет и людей с инвалидностью I–III группы.

Тариф от Киевстар "Любовь к родителям" (фото: скриншот kyivstar.ua)

Самый бюджетный тариф от Vodafone - Red Turbo, со стоимостью 125 грн в месяц, или же 100 грн/месяц для новых абонентов в первые полгода со дня подключения. Он предусматривает такие опции:

1000 минут на все сети в Украине;

SMS по 50 копеек по стране;

безграничный мобильный интернет на связь 4G.

Тут важно отметить, что в тарифе действуют специальные условия на территории 13 областей.

Тариф от Vodafone Red Turbo (фото: скриншот vodafone.ua)

Еще одним дешевым тарифом "Водафон" является Device 4G со стоимостью 130 грн в месяц. Он предлагает абонентам:

платную связь в сети и на другие операторы - 1,5 гривны в минуту;

SMS по 1,5 грн на все сети;

мобильный интернет - 30 Гб (4G), а если они потрачены, то за каждый Гб сверх пакета нужно платить по 15 грн.

Тариф от Vodafone Device 4G (фото: скриншот vodafone.ua)

Самым дешевым тарифным планом от Lifecell стал "Просто Лайф", со стоимостью 90 гривен на 4 недели (при переносе номера). Он предлагает абонентам:

300 минут на звонки на все мобильные операторы по Украине, а когда они закончатся - безлим остается на "Лайф";

мобильный интернет - 8 Гб;

Также предусматриваются скидки для студентов.

Если номер зарегистрирован, то стоимость тарифа составит 110 грн/4 недели, а стандартная цена пакета - 120 грн/4 недели.

Тариф от Lifecell "Просто Лайф" (фото: скриншот lifecell.ua)