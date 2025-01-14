Українське кіно, яке не набридає. Ці хіти вартують навіть повторного перегляду

Якщо ви бажаєте поринути у світ різноманітного сучасного українського кіно, наша добірка може бути для вас корисною. Тут ви знайдете ідеї різних жанрів - від глибоких драм до веселих комедій.

"Мої думки тихі"

Це драматична комедія про звукорежисера на ім'я Вадим, який їде в Карпати, щоб записати звуки природи. У цій подорожі його супроводжує мама, розмови з якою мають не лише місце для гумору, а також наштовхують на важливі життєві роздуми.

"Коза Ностра"

Це українсько-італійська комедія про веселу бабусю Владу, яка їде до Італії на заробітки. За збігом обставин вона стає частиною мафіозного клану. І ця стрічка відмінно поєднує в собі український гумор з італійським присмаком.

"Памфір"

Це ще одна драматична стрічка, яка розповідає про чоловіка, який повертається до рідного села. Головний герой хоче вирішити проблеми своїх рідних. Емоційна історія отримала широке визнання на міжнародних фестивалях.

"Щедрик"

Тут - історія української родини під час окупації, заснована на реальних подіях. Чуттєва драма присвячена темі боротьби за ідентичність.

"Довбуш"

Це історико-пригодницький фільм про відомого опришка Олексу Довбуша. Кіноробота має вражаючі сцени природи, а також напружений сюжет, який не відпускає ні на хвилину.

"Велика прогулянка"

Це легка комедія про дві родини. Головні герої їдуть на пікнік, але зіштовхуються з несподіваними кумедними ситуаціями, які дозволяють їм відкритися по-новому.