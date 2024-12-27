Діаманти під прицілом. Топ-5 фільмів про зухвалі пограбування

Фільми про пограбування, з їхніми хитросплетеними сюжетами, несподіваними поворотами та харизматичними злочинцями, тримають глядачів у напрузі до останньої хвилини.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало топ-5 фільмів про найзухваліші пограбування, де на кону - не лише діаманти, а й слава.

"Злодії 2: Пантера"

Цієї зими, у січні, на екрани українських кінотеатрів виходить довгоочікуване продовження гучного екшену "Злодії" - "Злодії 2: Пантера" з зірковим кастом.

Цього разу сюжет картини переносить нас до Марселя, де знаходиться одна з найбільших діамантових бірж світу. "Великий Нік" О’Брайєн (Джерард Батлер) переслідує Донні Вілсона (О'Ші Джексон-молодший), який приєднується до банди для здійснення грандіозного пограбування. Чи зможе О’Брайєн перехитрити кримінальний світ і довести справу до кінця? Інтриги, гостросюжетні повороти та видовищні сцени гарантовано триматимуть глядача в напрузі до фіналу.

"Вісім подруг Оушена"

Стильний і яскравий фільм, який розповідає історію Деббі Оушен (Сандра Буллок), сестри легендарного Денні Оушена. Лише вийшовши з в’язниці, вона одразу планує зухвале пограбування. Мета - вкрасти унікальне кольє Cartier вартістю 150 мільйонів доларів під час престижного балу Met Gala. Для реалізації плану Деббі збирає команду найкращих спільниць: шахрайку, ювелірку, хакерку, модну дизайнерку та інших. Фільм приваблює не лише блиском діамантів, а й харизмою акторок, серед яких Кейт Бланшетт, Ріанна та Енн Гетеуей.

"Без вад"

Цей кримінальний трилер переносить нас у Лондон 1960-х років, де розкіш і блиск алмазів контрастують із суворими реаліями гендерної нерівності. Головна героїня Лора Квінн (Демі Мур) - перспективна співробітниця великої алмазної компанії, яка зіштовхується зі скляною стелею кар’єрного росту. Нічний прибиральник містер Гоббс (Майкл Кейн), непомітний для керівництва, але добре знайомий із внутрішніми процесами компанії, пропонує Лорі здійснити зухвале пограбування. Однак його плани йдуть набагато далі, ніж вона уявляла. Фільм вражає акторськими роботами та змушує замислитися про етичні дилеми злочину.

"Діаманти залишаються назавжди"

Один із культових фільмів бондіани, де Шон Коннері вкотре втілює агента 007. Сюжет розгортається навколо викрадення великої партії діамантів, які планують використати для створення космічного лазера. Розслідування приводить Бонда до Амстердама, Лас-Вегаса і навіть космосу. Його суперником стає лиходій Блофельд, який загрожує світовій безпеці. Захопливі трюки, майстерно продуманий сюжет і харизматичний герой - усе це робить фільм незабутнім.

"Французький поцілунок"

На перший погляд, це романтична комедія, але її сюжет також зав’язаний на викрадених коштовностях. Головна героїня Кейт (Мег Раян) летить до Парижа, щоб повернути нареченого, але в літаку зустрічає дрібного шахрая Люка (Кевін Клайн). Він вирішує використати Кейт, підклавши їй у багаж намисто з діамантами, щоб перевезти його через кордон. Але плани Люка руйнуються, коли Кейт зникає разом із його скарбом. Фільм вражає легкістю та гумором, додаючи нотку авантюризму в романтичну історію.