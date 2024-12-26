Крістофер Нолан назвав улюблений фільм 2024 року
Знаменитий британський кінорежисер Крістофер Нолан назвав свій улюблений фільм 2024 року. Цю стрічку він вважає "прекрасним атракціоном", також зірка похвалив її акторів і персонажів.
Про який саме кінопроєкт йдеться, пише РБК-Україна (проєкт Styler).
Улюблений фільм Крістофера Нолана за 2024 рік
У розмові з виданням Variety селебриті зізнався, що цього року його підкорила друга частина "Гладіатора", і тому він дав їй високу оцінку. У той час далеко не всі оцінили продовження відомої історії.
"Скотт знає, що ми тут не для того, щоб пізнати римську культуру. Ми тут, щоб побачити наші власні темні бажання у зручному місці. Він надто досвідчений режисер, щоб потрапити на паралелі з нашим часом. Він дозволяє світу "Гладіатора 2" говорити самому за себе, ще раз показуючи нам, хто ми є, та просто запрошуючи насолодитися божевільною подорожжю", - ділиться своїми думками про стрічку Нолан.
"Чому в Колізеї є акули? Бо ми їх вимагаємо. А Скотт віртуозно їх нам дає. Коли він розповідає, як ігри використовуються для маніпулювання громадською думкою, ми не можемо не побачити тіні нашої власної публічної арени", - додає режисер.
Крістофер Нолан (фото: Кіноріум)
Що відомо про фільм "Гладіатор 2"
Режисером стрічки виступив Рідлі Скотт, і в Україні прем'єра відбулася в листопаді цього року.
За сюжетом минуло вже 16 років після подій, які показуються в попередній частині. Люціус мешкає з дружиною на північному узбережжі Африки, а вторгнення римлян на чолі з Маркусом призводить до того, що він стає рабом. Пам'ять про славетні бої гладіатора Максимуса змушує його теж стати гладіатором.
Люціуса зіграв ірландський актор Пол Мескаль, Маркуса - американський актор Педро Паскаль, а Луциллу - данська акторка Конні Нільсен.
"Гладіатор 2" отримав рейтинг Restricted (у кіно: особи, які не досягли 17-річного віку, допускаються на фільм лише у супроводі одного з батьків або законного представника, - прим. ред.) від Motion Picture Association через "надмірне криваве насильство".
Кадри з фільму "Гладіатор 2" (фото: Кіноріум)Кадри з фільму "Гладіатор 2" (фото: Кіноріум)
На відміну від попередніх своїх робіт, Скотт заявляв про те, що "Гладіатор 2" не матиме режисерської версії, оскільки він заслужив право на свій остаточний монтаж і видалив деякі сцени під час зйомок, тому йому не потрібно було робити це після завершення фільму.
Цікаво, що в Австралії було випущено дві версії фільму; оригінальну, нескорочену версію з рейтингом MA15+ (з попередженням для споживачів про "вразливі теми та насильство"), та відредаговану версію з рейтингом M ("жорстоке поводження з тваринами, кров і gore-ефекти, деталі травм та насильство"), де бризки крові або скорочені, або видалені.
Рейтинг MA15+ вирішили відновити для нескороченого домашнього медіа-релізу з оновленим попередженням для споживачів "жорстоке поводження з тваринами, насильство та кров і gore-ефекти".
Тим часом зірки українського ТБ назвали свої улюблені новорічні фільми.
Також ми писали про найкращі різдвяні мюзикли та фільми, які можна переглядати вічно.
Для створення матеріалу були використані джерела: інтерв'ю Крістофера Нолана для Variety, інформація про фільм "Гладіатор 2" зі сторінки Вікіпедія.