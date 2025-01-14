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Украинское кино, которое не надоедает. Эти хиты стоят даже повторного просмотра

Вторник 14 января 2025 19:45
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Украинское кино, которое не надоедает. Эти хиты стоят даже повторного просмотра Популярные украинские фильмы, которые стоит посмотреть (фото: Кинориум)
Автор: Любовь Блажко

Если вы хотите окунуться в мир разнообразного современного украинского кино, наша подборка может быть для вас полезной. Здесь вы найдете идеи разных жанров - от глубоких драм до веселых комедий.

РБК-Украина (проект Styler) пишет об этом подробнее.

"Мої думки тихі"

Это драматическая комедия о звукорежиссере по имени Вадим, который едет в Карпаты, чтобы записать звуки природы. В этом путешествии его сопровождает мама, разговоры с которой имеют не только место для юмора, а также наталкивают на важные жизненные размышления.

"Коза Ностра"

Это украинско-итальянская комедия о веселой бабушке Владе, которая едет в Италию на заработки. По стечению обстоятельств она становится частью мафиозного клана. И эта лента отлично сочетает в себе украинский юмор с итальянским привкусом.

"Памфир"

Это еще одна драматическая лента, которая рассказывает о мужчине, который возвращается в родное село. Главный герой хочет решить проблемы своих родных. Эмоциональная история получила широкое признание на международных фестивалях.

"Щедрик"

Здесь - история украинской семьи во время оккупации, основанная на реальных событиях. Чувственная драма посвящена теме борьбы за идентичность.

"Довбуш"

Это историко-приключенческий фильм об известном опришке Олексе Довбуше. Киноработа имеет впечатляющие сцены природы, а также напряженный сюжет, который не отпускает ни на минуту.

"Велика прогулянка"

Это легкая комедия о двух семьях. Главные герои едут на пикник, но сталкиваются с неожиданными забавными ситуациями, которые позволяют им открыться по-новому.

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