Українська ТБ-зірка вперше стала мамою і показала фото малюка

Модель та фіналістка талант-шоу "Топ-модель по-українськи" Саша Литвин вперше стала мамою. Відповідну світлину вона опублікувала у своїх соцмережах.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки ТБ.
Так, у своєму блозі Олександра поділилася зворушливим фото з ніжками немовляти.
"Наша любов народилася вчора. Дякую, Боже", - підписала знімок модель.
Саша Літвін народила первістка (фото: instagram.com/aleksandra.litviin)
У свою чергу її коханий Тимур Трушковський запостив серію ніжних кадрів із синочком, де видно обличчя хлопчика.
"Учора життя розділилося на до і після", - написав чоловік і подякував обраниці за народження нащадка.
Обранець Саші Литвин із сином (фото: instagram.com/aleksandra.litviin)
До слова, ім'я дитини закохані поки розкривати не стали.
Підписники привітали пару з появою на світ сина, засипавши найкращими словами.
Фани також побажали Саші щасливих та безтурботних днів материнства.
Нагадаємо, Олександра та її коханий повідомили про вагітність 5-го листопада.
Раніше модель розповідала, що планує народжувати у приватній клініці в Америці.
Раніше ми розповідали, що Олександр та Катерина Усики похрестили донечку Марію.
Також відомий український співак розсекретив стать майбутньої дитини.