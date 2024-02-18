Украинская ТВ-звезда впервые стала мамой и показала фото малыша

Саша Литвин родила первенца

Так, в своем блоге Александра поделилась трогательным фото с ножками младенца.

"Наша любовь родилась вчера. Спасибо, Боже", - подписала снимок модель.

Саша Литвин родила первенца (фото: instagram.com/aleksandra.litviin)

В свою очередь ее любимый Тимур Трушковский запостил серию нежных кадров с сынишкой, где видно лицо мальчика.

"Вчера жизнь разделилась на до и после", - написал мужчина и поблагодарил избранницу за рождение потомка.

Избранник Саши Литвин с сыном (фото: instagram.com/aleksandra.litviin)

К слову, имя ребенка влюбленные пока раскрывать не стали.

Реакция пользователей

Подписчики поздравили пару с появлением на свет сына, засыпав лучшими словами.

Фаны также пожелали Саше счастливых и беззаботных дней материнства.

Сашуля, вітаю вас. Нехай ці солодкі ніжки вас тішать

Боже, щастя вам і як можна більше хвилинок з малюком зберегти у памʼяті

Я вас вітаю! Так чекала, щаслива дуже за вас!

Вітання, здоров’я малюку

Напомним, Александра и его любимый сообщили о беременности 5 ноября.

Ранее модель рассказывала, что планирует рожать в частной клинике в Америке.