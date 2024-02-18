RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинская ТВ-звезда впервые стала мамой и показала фото малыша

Саша Литвин (фото: instagram.com/aleksandra.litviin)
Автор: Иванна Пашкевич

Модель и финалистка талант-шоу "Топ-модель по-украински" Саша Литвин впервые стала мамой. Соответствующее фото она опубликовала в своих соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды ТВ.

Саша Литвин родила первенца

Так, в своем блоге Александра поделилась трогательным фото с ножками младенца.

"Наша любовь родилась вчера. Спасибо, Боже", - подписала снимок модель.

Саша Литвин родила первенца (фото: instagram.com/aleksandra.litviin)

В свою очередь ее любимый Тимур Трушковский запостил серию нежных кадров с сынишкой, где видно лицо мальчика.

"Вчера жизнь разделилась на до и после", - написал мужчина и поблагодарил избранницу за рождение потомка.

Избранник Саши Литвин с сыном (фото: instagram.com/aleksandra.litviin)

К слову, имя ребенка влюбленные пока раскрывать не стали.

Реакция пользователей

Подписчики поздравили пару с появлением на свет сына, засыпав лучшими словами.

Фаны также пожелали Саше счастливых и беззаботных дней материнства.

  • Сашуля, вітаю вас. Нехай ці солодкі ніжки вас тішать 
  • Боже, щастя вам і як можна більше хвилинок з малюком зберегти у памʼяті 
  • Я вас вітаю! Так чекала, щаслива дуже за вас!
  • Вітання, здоров’я малюку

Напомним, Александра и его любимый сообщили о беременности 5 ноября.

Ранее модель рассказывала, что планирует рожать в частной клинике в Америке.

Ранее мы рассказывали, что Александр и Екатерина Усики окрестили дочь Марию.

Также известный украинский певец рассекретил пол будущего ребенка.

Читайте РБК-Украина в Google News
народження дитиниЗвезды шоу-бизнеса