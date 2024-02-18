Украинская ТВ-звезда впервые стала мамой и показала фото малыша

Модель и финалистка талант-шоу "Топ-модель по-украински" Саша Литвин впервые стала мамой. Соответствующее фото она опубликовала в своих соцсетях.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды ТВ.
Так, в своем блоге Александра поделилась трогательным фото с ножками младенца.
"Наша любовь родилась вчера. Спасибо, Боже", - подписала снимок модель.
Саша Литвин родила первенца (фото: instagram.com/aleksandra.litviin)
В свою очередь ее любимый Тимур Трушковский запостил серию нежных кадров с сынишкой, где видно лицо мальчика.
"Вчера жизнь разделилась на до и после", - написал мужчина и поблагодарил избранницу за рождение потомка.
Избранник Саши Литвин с сыном (фото: instagram.com/aleksandra.litviin)
К слову, имя ребенка влюбленные пока раскрывать не стали.
Подписчики поздравили пару с появлением на свет сына, засыпав лучшими словами.
Фаны также пожелали Саше счастливых и беззаботных дней материнства.
Напомним, Александра и его любимый сообщили о беременности 5 ноября.
Ранее модель рассказывала, что планирует рожать в частной клинике в Америке.
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