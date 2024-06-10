Украинская певица призналась, что натворила на вечеринке с Данилко: "Не было дистанций"

Певица Оля Цыбульская призналась, что в прошлом ее "взяли на слабо", а потому она сделала кое-что необычное во время мероприятия, на котором она сидела за столом с Андреем Данилко. Артист, считает певица, может до сих пор об этом не знать.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), откровенное признание Цыбульская сделала на шоу "Муз_тренд", которое уже вышло на YouTube-канале "Дім".

Что сделала певица

Цыбульская рассказала, что очень благодарна проекту "Фабрика звезд", ведь он дал ей возможность познакомиться с известными людьми, такими как Юрия Никитин, Роман Виктюк и Андрей Данилко.

Артист, выступающий в образе Верки Сердючки, уже тогда произвел на нее большое впечатление.

"Он был очень загадочный тогда, я хотела прямо разглядывать. Мне хотелось смотреть на его руки, на его мимику. И понять, что в нем внутри, потому что я понимала, что он больше и глубже, чем то, что мы видим на сцене", - рассказала Цыбульская.

"Мы были за одним столом в такой компании, что у нас не было каких-то дистанций. Я даже пила тогда из его бокала", - призналась она.

Что Цыбульская сделала на вечеринке, где находился Данилко (фото: instagram.com/cybulskaya)

Как оказалось, на такую затею ее "подбил" Виктюк. Он убедил Цыбульскую, что если она хочет "дотянуться" до уровня артиста, то должна выпить из его бокала.

Певица согласилась на авантюру и взяла бокал Данилко. Смелый поступок Виктюк оценил. По словам Цыбульской, сам артист может до сих пор не знать, что она натворила.

Впрочем, певица не всегда была рада вспоминать о "Фабрике звезд". После проекта она хотела активно развиваться, но люди часто ассоциировали ее с этой программой.