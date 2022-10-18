Українки увійшли до списку лідерів Time: кого і за що відзначили

До щорічного рейтингу лідерів наступного покоління від Time увійшли українки Дар'я Коломієць та Ольга Руденко.

Про це йдеться на сайті премії.

Хто така Дар'я Коломієць?

Українську діджейку Дар'ю внесли до рейтингу за те, що вона збирає історії з війни в Україні.

"Вона також почала записувати голосові нотатки, які згодом стали її подкастом "Щоденник війни", в якому документується, як життя українців змінила війна. З березня вона опублікувала десятки записів від першої особи з усієї України з підписами кількома мовами", - йдеться на сайті.

Дар'я Коломієць у списку лідерів Time (фото: time.com)

Дар'я каже, що для неї важливо, аби ці історії були почутими.

"Коли ти відчуваєш такий сильний біль, дуже важливо, щоб хтось вислухав твою історію".

Популяризація української культури - особистий фронт Коломієць у цій війні. У червні вона поїхала до Нью-Йорка з сумкою, повною рідкісних вінілових платівок, щоб познайомити американців з українськими артистами, такими як Володимир Івасюк, якого, як вважають багато українців, у 1979 році вбила радянська влада. Тоді, як і зараз, Росія намагається знищити українську ідентичність, каже Коломієць.

Хто така Ольга Руденко?

Журналістку та головну редакторку Kyiv Independent Ольгу Руденко внесли до списку за сміливість і розвиток видання майже з нуля.

Приблизно 24 репортери та редактори в штаті продовжують публікувати глибокі репортажні історії. Але сильні емоції та невпинний темп подій ускладнили забезпечення точності їхніх повідомлень.

Ольга Руденко в списку лідерів Time (фото: time.com)

Руденко дивується сама собі.

"Якщо мені потрібно зробити презентацію перед 20 людьми, це мене лякає. І війна, і управління командою - коли виклик такий великий і такий важливий, у тобі ніби щось виникає; механізм подолання або якась внутрішня сила, про яку ви навіть не підозрювали", - каже вона, сміючись.

Репортажі з гарячої точки - це завжди воля співробітників Kyiv Independent, і Руденко бачить частину своєї роботи в цьому.

"Для кожного з них я розіграла сценарій у своїй голові, за яким я повинна розповісти їхній сім’ї, що з ними щось трапилося, що вони потрапили в полон, зникли безвісти або ще гірше", - пояснює вона.

Нагадаємо, що американський журнал Time започаткував список Next Generation Leaders у 2014 році.

Щорічно у список людей, "які працюють над створенням кращого світу", потрапляють люди різних професій та з різних континентів: культурні діячі, спортсмени, підприємці, фотографи, активісти тощо.