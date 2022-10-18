У Києві жінка зіграла гімн України після прильоту дрону-камікадзе неподалік: сильне відео

Росіяни атакують міста України та намагається залякати мирне населення, щоб приховати свої поразки на фронті. Після атаки Києва іранськими дронами-камікадзе 17 жовтня жінка зіграла гімн.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України у Telegram.

На відео видно, що смілива киянка зворушливо грає гімн майже одразу після ворожого прильоту.

Загарбники намагаються тиснути на Україну, обстрілюючи мирні будинки. Вони запускають дрони по місцях, де перебувають мирні люди та нищать інфраструктуру та.

За кілька хвилин після вибуху у сусідньому кварталі, літня киянка зіграла гімн України на балконі свого будинку.

Таке зворушливе відео вкотре доводить, що український народ ніколи не зламати.