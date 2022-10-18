Украинки вошли в список лидеров Time: кого и за что отметили

В ежегодный рейтинг лидеров следующего поколения от Time вошли украинки Дарья Коломиец и Ольга Руденко.

Об этом идет речь на сайте премии.

Кто такая Дарья Коломиец?

Украинскую диджейку Дарью внесли в рейтинг за то, что она собирает истории с войны в Украине.

"Она также начала записывать голосовые заметки, которые впоследствии стали ее подкастом "Дневник войны", в котором документируется, как жизнь украинцев изменила война. С марта она опубликовала десятки записей от первого лица со всей Украины с подписями на нескольких языках", - говорится на сайте .

Дарья Коломиец в списке лидеров Time (фото: time.com)

Дарья говорит, что для нее важно, чтобы эти истории были услышаны.

"Когда ты чувствуешь такую сильную боль, очень важно, чтобы кто-то выслушал твою историю".

Популяризация украинской культуры - личный фронт Коломиец в этой войне. В июне она уехала в Нью-Йорк с сумкой, полной редких виниловых пластинок, чтобы познакомить американцев с украинскими артистами, такими как Владимир Ивасюк, которого, как считают многие украинцы, в 1979 году убила советская власть. Тогда как сейчас, Россия пытается уничтожить украинскую идентичность, говорит Коломиец.

Кто такая Ольга Руденко?

Журналистку и главную редакторку Kyiv Independent Ольгу Руденко внесли в список за смелость и развитие издания почти с нуля.

Приблизительно 24 репортера и редактора в штате продолжают публиковать глубокие репортажные истории. Но сильные эмоции и темп событий усложнили обеспечение точности их сообщений.

Ольга Руденко в списке лидеров Time (фото: time.com)

Руденко удивляется сама себе.

"Если мне нужно сделать презентацию перед 20 людьми, это меня пугает. И война, и управление командой - когда вызов такой большой и такой важный, в тебе будто что-то возникает; механизм преодоления или какая-то внутренняя сила, о которой вы даже не подозревали", - говорит она, смеясь.

Репортажи с горячей точки - это всегда воля сотрудников Kyiv Independent, и Руденко видит часть своей работы в этом.

"Для каждого из них я разыграла сценарий в своей голове, по которому я должна рассказать их семье, что с ними что-то случилось, что они попали в плен, пропали без вести или хуже", - объясняет она.

Напомним, что американский журнал Time открыл список Next Generation Leaders в 2014 году.

Ежегодно в список людей, "работающих над созданием лучшего мира", попадают люди разных профессий и разных континентов: культурные деятели, спортсмены, предприниматели, фотографы, активисты и т.д.